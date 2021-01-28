Son dakika: TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yerli aşı açıklamasında "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA YERLİ AŞIDAN SÖZ ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplanrısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz" demişti.

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