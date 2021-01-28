28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

Son dakika: TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

Son dakika haberleri... Yerli aşılar hakkında açıklama yapan Başkanı Hasan Mandal, "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerinde bulundu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.01.2021 Güncelleme Tarihi: 28.01.2021
ABONE OL
Son dakika: TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yerli aşı açıklamasında "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

ERDOĞAN GRUP TOPLANTISINDA YERLİ AŞIDAN SÖZ ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin grup toplanrısında yerli aşı çalışmalarının kullanılabilir seviyeye gelmesinin, Türkiye'nin önünü daha kolay görmesini sağlayacağını dile getirerek "Yurt dışından temin ettiğimiz aşıları hızla hizmete sunarken, yerli aşı ile ilgili çalışmalarımızı da yakından takip ediyoruz" demişti.

Detaylar gelecek...

6,5 milyon doz aşı Türkiyeye geldi! Peki aşılarda ikinci aşama ne zaman başlayacak? 6,5 MİLYON DOZ AŞI TÜRKİYE'YE GELDİ! PEKİ AŞILARDA İKİNCİ AŞAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bilim Kurulu Üyesi Özlü uyardı: Aşı olduktan ancak 1 buçuk ay sonra koruyucu özelliği kazanıyor BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ UYARDI: AŞI OLDUKTAN ANCAK 1 BUÇUK AY SONRA KORUYUCU ÖZELLİĞİ KAZANIYOR
ANALİZ - Aşı nasıl bulundu? ANALİZ - AŞI NASIL BULUNDU?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA