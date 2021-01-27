27 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika: Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Son dakika haberi... Başkan , "Kısıtlamalar kalkacak mı?" sorusuna, "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" ifadesinde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Başkan , AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi.

Kısıtlamalar kalkacak mı? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama KISITLAMALAR KALKACAK MI? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Basın mensuplarının 'Kısıtlamalar kalacak mı?' sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan "Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklarız" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan kısıtlamalar hakkında flaş açıklama BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KISITLAMALAR HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye genelinde hafta içi saat 21.00'de - 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İlki geçen sene Aralık ayında gerçekleştirilen hafta sonu yasağının bir önceki hafta sonu yedincisi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu! Kafe, lokanta, restoran ve kıraathane işletmecileri dikkat! Destek ödemesi ne zaman? BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU! KAFE, LOKANTA, RESTORAN VE KIRAATHANE İŞLETMECİLERİ DİKKAT! DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA