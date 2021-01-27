Türkiye genelinde hafta içi saat 21.00'de - 05.00 arasında, hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İlki geçen sene Aralık ayında gerçekleştirilen hafta sonu yasağının bir önceki hafta sonu yedincisi uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.