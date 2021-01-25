Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Elazığ depremi paylaşımı: Bir yıl önce hüzünlüydük ve o gün Elazığ'a bir söz verdik...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçen sene bugün Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... O gün Elazığ'a bir söz verdik." ifadelerini kullandığı paylaşımında deprem sonrası bölgeye yaptığı ziyaretten fotoğrafları paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca Elazığ'daki deprem sonrası devlet tarafından bölgeye yapılan 20 bin konutun ve apartmanlara yerleşen ailelerin de görsellerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz sene Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depreme dair görüntülere ve deprem sonrası yıkılan ya da ağır hasar gören binaların yerine devlet tarafından yapılan binalara yer verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı...
Bir yıl önce hüzünlüydük, dertliydik... Burada göz yaşı vardı... İşte o gün o gözyaşlarını bir an evvel dindirmek için hemen işe koyulduk; gece demedik, gündüz demedik.
O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik.
Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm Milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi.
Ve 1 yıl sonra, ortaya işte böyle bir manzara çıktı.
Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik.
Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun.
Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız...