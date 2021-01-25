O gün Elazığ'a bir söz verdik. Elazığ'a bunun çok daha iyisini yapacağız dedik.

Elazığlı kardeşlerimiz ve tüm Milletimiz bizlere destek oldu, güç verdi.

Ve 1 yıl sonra, ortaya işte böyle bir manzara çıktı.

Gakkoşlara yakışan, milletimize layık konutlar yapıldı. 20 bin konutun 8 binini kardeşlerimize teslim ettik.

Okullarıyla, camileriyle, parklarıyla vatandaşlarımıza mutlu bir yaşam alanı hazırlamak nasip oldu. Hamdolsun.

Kıymetli kardeşim, biz sizin mutluluğunuzla mutluyuz. Biz size hizmetkarız...