POMEM sınavı için geri sayım: 2021 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? Polis alımı mülakat takvimi

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 27. Dönem kapsamında POMEM başvuruları tamamlandı. Polis olabilme hayali ile başvuru yapan adaylar sınava hazırlıklarını sürdürüyor. Başvurular 24 Aralık tarihinde sona ermişti. Şimdi ise sıra sınav aşamasında. Polis Akademisi merakla beklenen sınav tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 2021 yılında 27. Dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? Mülakatlar hangi tarihte? İşte haberin detayları...

27. DÖNEM POMEM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacak. Başvuru merkezleri ve tarihleri ilerleyen günlerde Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde açıklanacak.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.