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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İslam düşmanlığına sert tepki: Artık 'dur' denilmeli

Son dakika haberleri...İletişim Başkanlığının Uluslararası ’u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımlayan Başkan , "Holokost, , , gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir." dedi. Erdoğan, "Bilhassa dijital platformlar ve basın-yayın organlarının etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 27.01.2021 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığının Uluslararası Holokost'u Anma Günü dolayısıyla hayata geçirdiği internet sitesinde video mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, ''Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.'' dedi.



Başkan Erdoğan şu ifadelerde bulundu:
Bu soykırımlardan her biri uluslararası topluma sorumluluğunu hatırlatan canlı birer örnektir. İnsanlık olarak hepimizin ortak vazifesidir. Bu ahlâki bir tavrın ötesinde BM Soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesine göre de yükümlülüktür. Bu kapsamda üstlenilmesi gereken önemli roller bulunuyor. Türkiye olarak başta medeniyetler ittifakı olmak üzere bu yolda çaba sarf ediyoruz. Açık kapı politikasıyla inancı ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan ülkemize sığınan herkese sahip çıkıyoruz.

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