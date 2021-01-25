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Son dakika: Türk gemisine korsan baskın! Bakan Karaismailoğlu: Bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız

Son dakika haberi: , kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." dedi.

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Giriş Tarihi: 25.01.2021 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021
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Son dakika: Türk gemisine korsan baskın! Bakan Karaismailoğlu: Bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, kaçırılan gemi mürettebatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." dedi.

NELER YAŞANDI?

açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki isimli konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanların 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldığı belirtildi.

4. kaptan ve 2 denizci gemiyi güvenli limana götürüyor. Geminin, TSİ 09.00'da 'un Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor. , 'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN 4. KAPTAN İLE 2 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan , Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Başkan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU AZERBAYCANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı geminin ait olduğu şirketin işletmecisi ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Dışişleri Bakanı, Bayramov'a öldürülen Azerbaycanlı gemici için başsağlığı diledi. Cenazenin 'a nakli için çalışmaların başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin başta olmak üzere Nijerya ve çevre ülkelerdeki büyükelçilikleri kaçırılan mürettebatın kurtarılması için seferber oldu. Geminin Türkiye saatiyle sabah 09.00'da Gabon'un Port-Gentil limanına ulaşması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl küresel bazda denizde kaçırma olaylarının yüzde 73'ü, rehin alma olaylarınınsa yüzde 92'si,, uluslararası deniz taşımacılığında en tehlikeli bölge olarak bilinen 'nde gerçekleşti.

BODEN DENİZCİLİK'TEN AÇIKLAMA

Boden Denizcilik, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halinde korsan saldırısına uğrayan M/V Mozart isimli gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Gine Körfezi'nde silah zoruyla kaçırılan M/V MOZART gemisinin sahibi ve işletmecileri mürettebatlarından bir kişinin öldürüldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığını üzülerek teyit ettiler. Şirket yetkilileri mürettebatın ailelerine en içten baş sağlığı dileklerini ve desteklerini açıklarken konu ile ilgili tüm yetkililerle birlikte bu sorunu en kısa sürede ve en güvenli şekilde çözmeye çalıştıklarını bildirdiler.

Mürettebatın güvenliği için daha fazla açıklama yapmaktan kaçınılacağı, tüm ekibin güvende olabilmesi için bu konuya hassasiyetle yaklaşılmasının önemli olduğu da ayrıca belirtildi."

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