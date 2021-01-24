Türk gemisine yönelik korsan saldırısında Fransa'nın parmağı mı var? Coşkun Başbuğ A Haber'e konuştu

KORSANLIK BÖLGEDE TEKRAR HORTLADI

Akdeniz ve Afrika açıklarında korsanlığın tekrar hortladığını belirten Başbuğ, Nijerya'nın son dönemde korsanlık faaliyetlerinde önde genel ülke olduğunu ifade etti.

SALDIRIDA KASIT NET OLARAK VAR

Korsanlık faaliyetlerinin genelde fidye veya malı gasp etme amacıyla yapıldığını söyleyen Başbuğ, olay yerinden alınan bilgilere göre saldırıda bir kasıt olduğunu görmenin zor olmadığı da sözlerine ekledi.

ŞİDDETİ TIRMANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTILAR

Uzun namlulu silahlarla gemiye saldırıldığını söyleyen Başbuğ, şiddeti tırmandırma noktasında korsanların böyle bir hamle yaptığını ifade etti.

YARDIM GECİKTİ

Gemiye yapılan saldırı anında gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını belirten Başbuğ, geminin sahilden çok uzak olduğu için yardımın geciktiğini de söyledi.

FİDYE AMACI MI TAŞIYOR?

Bu tür saldırıların genelde sabaha karşı yapıldığını söyleyen Coşkun Başbuğ bu saldırının fidye amacıyla yapılıp yapılmadığına yönelik şüphelerin olduğunu belirtti.