Türk gemisine yönelik korsan saldırısında Fransa'nın parmağı mı var? Coşkun Başbuğ A Haber'e konuştu
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında Türk gemisine yönelik gerçekleştirilen korsan saldırısını değerlendirdi.
PLANLI BİR SALDIRIYDI
Bu saldırının normal bir korsanlık olayı olmadığının altını çizen Coşkun Başbuğ, saldırının planlı bir şekilde düzenlendiğini ifade etti.
KORSANLIK BÖLGEDE TEKRAR HORTLADI
Akdeniz ve Afrika açıklarında korsanlığın tekrar hortladığını belirten Başbuğ, Nijerya'nın son dönemde korsanlık faaliyetlerinde önde genel ülke olduğunu ifade etti.
SALDIRIDA KASIT NET OLARAK VAR
Korsanlık faaliyetlerinin genelde fidye veya malı gasp etme amacıyla yapıldığını söyleyen Başbuğ, olay yerinden alınan bilgilere göre saldırıda bir kasıt olduğunu görmenin zor olmadığı da sözlerine ekledi.
ŞİDDETİ TIRMANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTILAR
Uzun namlulu silahlarla gemiye saldırıldığını söyleyen Başbuğ, şiddeti tırmandırma noktasında korsanların böyle bir hamle yaptığını ifade etti.
YARDIM GECİKTİ
Gemiye yapılan saldırı anında gemiden acil yardım çağrısı yapıldığını belirten Başbuğ, geminin sahilden çok uzak olduğu için yardımın geciktiğini de söyledi.
FİDYE AMACI MI TAŞIYOR?
Bu tür saldırıların genelde sabaha karşı yapıldığını söyleyen Coşkun Başbuğ bu saldırının fidye amacıyla yapılıp yapılmadığına yönelik şüphelerin olduğunu belirtti.
TÜRKİYE'YE GÖNDERME OLABİLİR
Başbuğ Türkiye'nin İstanbul fırkateynini suya indirdiği dönemde böyle bir saldırının gerçekleşmesinin Türkiye'ye yönelik bir gönderme olarak algılanabileceğini söyledi.
FRANSA'NIN PARMAĞI MI VAR?
Yaşanan coğrafyada Fransa'nın etkinliğine vurgu yapan Başbuğ, korsanların bu noktada kullanılabilir olabileceğini belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Afrika'da attığı adımların bazı batılı güçleri rahatsız ettiğini hatırlatmakta fayda olduğunu sözlerine ekledi.