Son dakika: Türk gemisine korsan baskını! Nijerya açıklarında düzenlenen saldırıda can kaybı yaşandı
Son dakika haberi... İstanbul merkezli bir firmanın işletmesinde olan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisi Gine Körfezi açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Saldırıda 1 Azerbaycanlı denizci hayatını kaybederken, 15 kişi ise kaçırıldı. Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin 4. kaptanı Furkan Yaren kendisinin de ayağından yaralandığını belirtirken seyir cihazlarının kablolarının sökülmesi nedeniyle kör bir şekilde seyir yaptıklarını ifade etti.
İstanbul merkezli Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin, 23 Ocak sabah saatlerinde Gine Körfezi Sao Tome'nin 100 deniz mili açıklarında seyrettiği sırada korsanların saldırısına uğradığı bildirildi. Korsanların gemiye bindiği ve geminin sürüklendiği açıklandı.
15 GEMİCİ KAÇIRILDI
Tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.
Nijerya açıklarındaki saldırıda Azerbaycanlı 1 denizci hayatını kaybetti, Baskında rehin alınanlar olduğu bildirildi.
GEMİNİN 4. KAPTANI KONUŞTU
Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin 4. kaptanı Furkan Yaren, baskın anlarını ve yaşadıklarını anlattı. Bacağından yaralandığını aktaran Yaren, gemiyi güvenli bir limana götürmeye çalıştığını söyledi.
Nijerya açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk kargo gemisi, korsanların saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin de kaçırıldığı belirtildi. Gemide kalan 3 kişiden biri olan 4. kaptanı Furkan Yaren, baskın anlarını ve yaşadıklarını telefonda anlattı.
"KABLOLARI SÖKTÜK KÖR ŞEKİLDE SEYİR YAPIYORUZ"
Saldırı sonrası temas kurulan 4. Kaptan Furkan Yaren, 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darp edilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade eden Yaren, korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını aktardı.
DONANMADAN YARDIM İSTENDİ
Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
M/V MOZART PERSONEL LİSTESİ
Kaptan Mustafa Kaya
2. Kaptan Melih Çetin
3. Kaptan Doğancan Cengil
4. Kaptan Furkan Yaren
Baş mühendis Süha Tatlıgül
2. mühendis Farman Ismayılov
3. mühendis Yasin Alper Şeker
E.zabiti Gökhan Buran
Reis Vedat Aksan
Gemici Erdi Erman
Gemici Halil Gülçür
Gemici Ünsal Dilsiz
Gemici Adil Alkan
Gemici İlyas Baş
Fiter Mesut Meral
Yağcı Bahadır Yeşilalan
Yağcı Gökhan Lale
Aşçı Mustafa Benklioğlu
Gv stj Hamza Orhan