Son dakika: Türk gemisine korsan baskını! Nijerya açıklarında düzenlenen saldırıda can kaybı yaşandı

15 GEMİCİ KAÇIRILDI

Tamamı Türk mürettebattan oluşan Liberya bayraklı M/V Mozart adlı gemi, Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222 metre boyundaki M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynırları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town limanına götürüyordu. Korsanlar 15 gemiciyi kaçırırken geminin idaresi için 3 kişiyi bıraktı.

Nijerya açıklarındaki saldırıda Azerbaycanlı 1 denizci hayatını kaybetti, Baskında rehin alınanlar olduğu bildirildi.

GEMİNİN 4. KAPTANI KONUŞTU

Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Türk gemisinin 4. kaptanı Furkan Yaren, baskın anlarını ve yaşadıklarını anlattı. Bacağından yaralandığını aktaran Yaren, gemiyi güvenli bir limana götürmeye çalıştığını söyledi.

Nijerya açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk kargo gemisi, korsanların saldırısına uğradı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişinin öldürüldüğü, 15 kişinin de kaçırıldığı belirtildi. Gemide kalan 3 kişiden biri olan 4. kaptanı Furkan Yaren, baskın anlarını ve yaşadıklarını telefonda anlattı.

"KABLOLARI SÖKTÜK KÖR ŞEKİLDE SEYİR YAPIYORUZ"

Saldırı sonrası temas kurulan 4. Kaptan Furkan Yaren, 2. Mühendis Farman Ismayılov'un hayatını kaybettiğini ve kendisinin bacağından yaralandığını söyledi. Gemiden 15 kişinin darp edilerek kaçırıldığını açıklayan 4. Kaptan, geriye sadece Baş Mühendis Süha Tatlıgül ve yağcının kaldığını söyledi. Ayrıca yağcının vücuduna şarapnel isabet ettiğini de ifade eden Yaren, korsanların Radar, ECDIS gibi seyir cihazlarının kablolarını söktüğünü ve kör bir şekilde seyir yaptıklarını aktardı.

DONANMADAN YARDIM İSTENDİ

Saldırının hemen ardından tüm ilgili makamlara haber verildiği ve donanmadan yardım istendiği bildirildi. Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

M/V MOZART PERSONEL LİSTESİ

Kaptan Mustafa Kaya

2. Kaptan Melih Çetin

3. Kaptan Doğancan Cengil

4. Kaptan Furkan Yaren

Baş mühendis Süha Tatlıgül

2. mühendis Farman Ismayılov

3. mühendis Yasin Alper Şeker

E.zabiti Gökhan Buran

Reis Vedat Aksan

Gemici Erdi Erman

Gemici Halil Gülçür

Gemici Ünsal Dilsiz

Gemici Adil Alkan

Gemici İlyas Baş

Fiter Mesut Meral

Yağcı Bahadır Yeşilalan

Yağcı Gökhan Lale

Aşçı Mustafa Benklioğlu

Gv stj Hamza Orhan