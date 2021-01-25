Nijerya açıklarında kaçırılan gemi mürettebatı için Türkiye seferber oldu

BAŞKAN ERDOĞAN KAPTANLA GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Mozart'ın kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan, kaptan Yaren ile korsan saldırısının hemen ardından da 2 kez telefonla görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korsanların kaçırdığı Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti. Gabon'daki gelişmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın dün sabah ilk uçakla Port Gentil'e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini vurguladı