Nijerya açıklarında kaçırılan gemi mürettebatı için Türkiye seferber oldu
Korsanlar tarafından saldırıya uğradıktan ve bir personeli öldürüldükten sonra 15 mürettebatın da kaçırıldığı Mozart gemisiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemide kaçırılan 15 Türk'ün kurtarılması için temaslar başlatıldı. Gemiyle serbest bırakılan 3 kişi ise dün Gabon'a ulaştı. Tüm yerel ve uluslararası birimleri harekete geçiren Türkiye'nin gündemi ise kaçırılan 15 personele ulaşmak oldu.
Türkiye kaçırılan gemi mürettebatından gelecek son dakika haberlerine kilitlendi. Nijerya'nın Lagos kenti açıklarında deniz haydutlarının saldırdığı gemide kaçırılanların kurtarılması için Türkiye seferber oldu. Boden Denizcilik işletmesindeki Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, önceki gün deniz haydutları saldırdı. Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürüldü.
5 MİLYON $ FİDYE İDDİASI
Gemideki 3 personel dün Gabon'a ulaşırken, kaçırılan 15 kişi için 5 milyon dolar fidye istendiği iddia edildi. İşte saniye saniye korsan saldırısına ilişkin ayrıntılar ve SABAH'ın ulaştığı son bilgi ve görüntüler;
YARIM SAAT KOVALADILAR
Yarım saat boyunca botlarıyla kovaladıkları gemiye çıkarma yapan korsanlar, 12 mm'lik saca sahip kapıları 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştı. Kıramayınca taş motorla kestikleri deliklerden girer girmez ateş açtıkları ortaya çıktı. Geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı. Geminin Birinci Kaptanı Mustafa Kaya'nın denizci olan kardeşi Seyit Kaya, SABAH'a konuştu. Ağabeyinin kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Kaya, "Mürettebatı fidye için kaçırmışlar. Bu bölge dünyanın en tehlikeli bölgesi. Normalde bu bölgede güvenlik önlemi alınır ama bu gemi için alınmamış" dedi. Geminin 4'üncü kaptanı Furkan Yaren önceki gece kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirerek Farman İsmayilov'un öldürüldüğünü açıklamıştı.
DENİZCİLER BİR ARADA
222 metre boyundaki Liberya bayraklı M/V Mozart, Nijerya'nın Lagos limanından aldığı konteynerleri Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town Limanı'na götürürken Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradı. Yakınları mürettebatın bu fotoğrafını paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN KAPTANLA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Mozart'ın kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan, kaptan Yaren ile korsan saldırısının hemen ardından da 2 kez telefonla görüşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, korsanların kaçırdığı Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti. Gabon'daki gelişmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın dün sabah ilk uçakla Port Gentil'e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini vurguladı
AİLELERİ İYİ HABER BEKLİYOR
Korsanlar tarafından kaçırılan gemideki denizcilerden, Rizeli olan Ünsal Dilsiz'in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medyadan "Allah rızası için ne olur dualarınızı edin bana oğluna ve sevdiklerine gelsin. çok kötü durumdayız" dedi.
Stajyer denizci Hamza Orhan'ın babası Sezai Orhan, "Stajda son seferiydi. Aybaşında da gelecekti" dedi.
Geminin birinci kaptanı Mustafa Kaya'nın kardeşi Barış Ulaş Kaya, "Konuya Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız müdahil oldular. Şimdilik sabırla bekleyeceğiz. Devlet yetkililerine güveniyoruz" diye konuştu.
Geminin aşçısı Mustafa Benklioğlu'nun yolculuğa çıkmadan önce odasında fotoğraf çekerek dost ve akrabalarından helallik istediği ortaya çıktı.
2 ay önce işe elektrik arıza bakim onarım teknisyeni olarak başlayan Gökhan Burhan'ın eşi Nadire Burhan merakla gelecek iyi bir haberi bekliyor.
Halil Gülçür'ün ağabeyi Akay Gülçür, "10 yıllık gemici. Sayın Cumhurbaşkanımız devreye girmiş sağ olsun. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Devletimize güveniyorum" dedi.
GEREKLİ TÜM TEMASLAR BAŞLATILDI
Bışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının kurtarılması için gerekli temasların tüm ülkelerle başlatıldığını belirtti. NTV'ye konuşan Çavuşoğlu, "Gemi Türk şirketine ait değil. Mürekkebatın çoğu Türk. Gemi yanaşır yanaşmaz cenazemizi alıp orada gerekli işlemleri yapacağız" dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Gabon nezdindeki Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız'ın dün sabah ilk uçakla Port Gentil'e ulaştığını ve süreci yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü.
GEMİ GENTİL LİMANI'NA DEMİRLEDİ
Ulaştırmave Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir" bilgisini verdi. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
EN TEHLİKELİ BÖLGE
Geçen yıl korsanlar tarafından gerçekleştirilen 135 gemi personeli kaçırma olayının yüzde 95'i, Gine Körfezi'nde yaşandı. Bölgedeki korsan saldırılarının dünya ekonomisine etkisi 818,1 milyon doları buldu. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na göre, dünya ticaretinin miktar bazında yüzde 80, değer bazında yüzde 70'i deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirilirken korsanlar ciddi tehdit oluşturuyor.
Geçen yıl 45 gemiyle en fazla korsan saldırılarına maruz kalan ülke Yunanistan olurken bu ülkeyi 30 gemiyle Singapur, 18 gemiyle Almanya, 13 gemiyle Hong Kong ve 9 gemiyle Danimarka ve Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. 5 Türk gemisi saldırıya uğradı.
SAĞ KURTULAN BAŞMÜHENDİS ANLATTI: 6-7 SAAT UĞRAŞTILAR
Denizcilik Dergisi'nde yer alan habere göre; Haydutların Gine Körfezi'nde MV Mozart adlı konteyner gemisine saldırarak ikinci mühendisi öldürdüğü ve 15 denizciyi kaçırdığı olaydan sağ kurtulan Başmühendis Süha Tatlıgül tüyler ürperten o anları anlattı. Saldırının sabah 6'da başladığını belirten Tatlıgül, "Dümen dairesine saklanıp sac kapıları koyduk. 6, 7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. Öğlen 13.30 civarı kesme taşı ile kesip içeri girdiler. Ben kapıda açılmayı görünce halatın arkasındaki menholden içeri atladım. Karanlık bir yere saklandım"
İÇERİ GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTILAR
"İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycan Türkü olan ikinci mühendisimiz öldü. 14.30 civarı sessizlik oldu. 3. zabit ve yağcı dümen dairesine gelip gittiler diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makinayı hazırlayıp yol verdim. Sağlığım şu an iyi" dedi.