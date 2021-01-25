Dev gemi botla gelen korsanlar tarafından nasıl kaçırıldı? Uzman isim korkunç gerçeği açıkladı

Son dakika: Nijerya açıklarında seyir halindeyken 15 Türk denizcinin olduğu Mozart gemisi saldırısının perde arkası belli oldu. Vatandaşlar, açık denizlerdeki bu koca geminin bir bot tarafından nasıl kaçırıldığını merak ediyor. Korsanların yaptığı o korkunç planı uzman isim açıkladı.