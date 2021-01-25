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25 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Dev gemi botla gelen korsanlar tarafından nasıl kaçırıldı? Uzman isim korkunç gerçeği açıkladı Dev gemi botla gelen korsanlar tarafından nasıl kaçırıldı? Uzman isim korkunç gerçeği açıkladı
Son dakika: Nijerya açıklarında seyir halindeyken 15 Türk denizcinin olduğu Mozart gemisi saldırısının perde arkası belli oldu. Vatandaşlar, açık denizlerdeki bu koca geminin bir bot tarafından nasıl kaçırıldığını merak ediyor. Korsanların yaptığı o korkunç planı uzman isim açıkladı.
Giriş Tarihi: 25.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.01.2021 09:01
Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsanların saldırısına uğradı. Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırıldı, 1'i öldürüldü, mürettebattan 3 kişi ise gemiyi güvenli bir limana götürdü.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi alırken kaçırılan denizciler için girişimlerin sürdüğünü aktardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR "GEMİ BOTLARLA NASIL KAÇIRILIR?" SORUSUNUN CEVABI
Geminin botlarla kaçıldığının açıklanması üzerine eleştiriler artınca Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisi Savaş Güven, merak konusu olan "Botla koca gemi nasıl rehin alınır?" sorusuna cevap verdi.Babasının bir gemi kaptanı olduğunu belirten Güven, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama, eleştirilere ilişkin "Lütfen yazdıklarımı okuyup empati yapmaya çalışın" uyarısında bulundu.
GEMİYE SESSİZCE BOMBA YERLEŞTİRİRLER VE GİDERLER
"Paylaşımına "4 kişi zodyak botla koca gemiyi nasıl mı rehin alıyor?" sorusuyla başlayan Güven, cevabı adım adım örneklerle verdi.Güven, zodyak botların gemiye oranla çok hızlı ve manevralı hareket edebildiğini ifade ederek, gemiye yaklaşan korsanların geminin dört bir yanına bomba yapıştırdığını aktardı.