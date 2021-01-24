Türk gemisine korsan saldırı nasıl oldu?

Gine Körfezi'nde korsan faaliyetleri nasıl gerçekleşiyor? Saldırılar engellenebilir mi? Rehineler nereye götürülmüş olabilir? BM Batı Afrika'da harekete geçecek mi? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk A Haber canlı yayınında bir mühendisin hayatını kaybettiği 15 denizcinin de kaçırıldığı korsan saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gine Körfezi'nde korsan faaliyetleri nasıl gerçekleşiyor? Saldırılar engellenebilir mi? Rehineler nereye götürülmüş olabilir? BM Batı Afrika'da harekete geçecek mi? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk A Haber canlı yayınında bir mühendisin hayatını kaybettiği 15 denizcinin de kaçırıldığı korsan saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.