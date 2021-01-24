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Türk gemisine korsan saldırı nasıl oldu?

A Haber
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Giriş: 24.01.2021 14:21
Güncelleme:24.01.2021 15:39
Gine Körfezi'nde korsan faaliyetleri nasıl gerçekleşiyor? Saldırılar engellenebilir mi? Rehineler nereye götürülmüş olabilir? BM Batı Afrika'da harekete geçecek mi? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk A Haber canlı yayınında bir mühendisin hayatını kaybettiği 15 denizcinin de kaçırıldığı korsan saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gine Körfezi'nde korsan faaliyetleri nasıl gerçekleşiyor? Saldırılar engellenebilir mi? Rehineler nereye götürülmüş olabilir? BM Batı Afrika'da harekete geçecek mi? Emekli Tümamiral Deniz Kutluk A Haber canlı yayınında bir mühendisin hayatını kaybettiği 15 denizcinin de kaçırıldığı korsan saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI
Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI
Son dakika: Türk gemisine korsan saldırı! Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız son durumu A Haberde anlattı SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRI! GABON BÜYÜKELÇİSİ NİLÜFER KAYGISIZ SON DURUMU A HABER'DE ANLATTI

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