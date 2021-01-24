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Son dakika: Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı

Son dakika haberi... M/V Mozart adlı konteyner gemisi, ’nde deniz haydutlarının saldırısına uğradı. Geminin rotasını değiştiren korsanlar, ikinci mühendisi öldürüp 15 mürettebatı kaçırdı. Dışişleri Bakanı , Türk gemisine açıklarında korsan baskınla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor." dedi.

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Giriş Tarihi: 24.01.2021 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021
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Son dakika: Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı

Dışişleri Bakanı , Türk gemisine açıklarında korsan baskınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Türk gemisine korsan saldırısı! Bakan Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularına ulaştı TÜRK GEMİSİNE KORSAN SALDIRISI! BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEMİ GABON KARASULARINA ULAŞTI

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Biraz önce kaptanla görüştüm gemi karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız.

SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"

Son dakika: Türk gemisine korsan baskını! Nijerya açıklarında düzenlenen saldırıda can kaybı yaşandı SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE KORSAN BASKINI! NİJERYA AÇIKLARINDA DÜZENLENEN SALDIRIDA CAN KAYBI YAŞANDI

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