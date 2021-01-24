SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz.

GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ

Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız"

BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi: "(Nijerya'da saldırıya uğrayan) Gemimizin Port-Gentil Limanı'na demirlemesini bekliyoruz. Botlarla gemiye gideceğiz"