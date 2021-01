Facebook Türkiye’ye neden temsilci atamadı? Facebook vergi mi kaçırıyor?

"VERİLERİMİZ YURT İÇİNDE KALSIN"

Anketi gerçekleştiren şirketin "Sosyal Mesajlaşma ve Veri Güvenliği" araştırması başka uygulamaya geçiş motivasyonunu da önemli tespitlerle birlikte ortaya koydu. Buna göre her 10 kişiden 6'sı, yeni uygulamadan en önemli beklentisinin daha fazla güven olduğunu ifade etti. Her 10 kişiden 4'üyse yerli uygulamaya geçtiği için kişisel verilerinin en azından yurt içinde kalacak olmasını önemsediğini belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 35'i "Verilerimizi biri analiz edecekse en azından Türkler analiz etsin" görüşünde. Her 10 kişiden 3'üyse "Bize ürün satmak için verilerimizi kullanamazlar" diyor.