Yeni koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek Pfizer aşısı ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti. Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi.