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Yeni koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre; , Kovid-19 ile mücadelenin en etkin yöntemi haline gelen aşılama işlemlerine hızlı bir şekilde başladı. Bu konuda önümüzdeki döneme ilişkin takvim de netleşiyor. Sağlık Bakanı , MKYK’da aşı takviminin detaylarını verdi: 50 milyon doz aşı için imza attık. 2’nci parti aşı iki haftaya gelecek. Birkaç ay içinde 10 milyon doz Türkiye’de olacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2021
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Yeni koronavirüs aşıları ne zaman gelecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı , aşılar ile ilgili imzaların atıldığını belirtti ve "Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Herkese yetecek aşı var" dedi. Bakan Koca, aşısının ikinci partisinin iki hafta içinde 'ye ulaşacağını, kısa süre içinde 10 milyon doz gelmesini beklediklerini belirtti.

başta olmak üzere muhalefet partileri ve bazı çevreler Türkiye'nin yaptığı aşı anlaşmalarını gündeme getirip "Aşılar nerede, sözleşmeleri gösterin" gibi söylemlerle kara propaganda yapma hevesine düştü. Koca, MKYK toplantısında aşıya ilişkin gelişmeler ve kamuoyundaki bazı tartışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Koca, toplamda 50 milyon doz aşı için imza atıldığını söyleyerek ile ilgili de olumlu gelişmelere dikkat çekti. Yapılan anlaşma gereği önümüzdeki günlerde ilk partinin Türkiye'ye ulaşacağını, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra aşı takvimine dahil edileceğini kaydetti. Bakan Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde parça parça gelecek aşıların 10 milyon dozu bulacağını ve daha önce açıklanan aşı takvimine göre yapılacağını söyledi.

Koca, birkaç ay içinde 50 milyon dozun tamamlanmış olacağının altını çizdi. Koca, aşı uygulamalarının nasıl yapılacağına ilişkin pratik bilgilerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre vatandaşlar aşıya ilişkin durumlarını hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.



YAŞLILARIN EVİNE KADAR ULAŞTIRILACAK
AŞILAMA sürecinde çok hızlı yol alan Türkiye, aşılamaya daha önce başlayan birçok ülkeyi şimdiden geride bıraktı. Aşılamanın üçüncü gününde dün 23.50 itibarıyla 678 bin 366 sağlıkçı aşı oldu.

Türkiye'de 1 milyon 100 bin sağlıkçı var. Sağlık çalışanlarının aşılanmasının yarına kadar tamamlanması bekleniyor. Ardından evde bakım hastası yaşlılar, huzurevinde kalanlar ve engelliler aşılanacak. 'da bunun için ekipler oluşturuluyor.

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