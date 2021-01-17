Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gece ziyaret etti! Dünyada ilk ve tek!





VİZYON PROJESİ

İstanbul Havalimanı Adliyesi'nde 7 gün 24 saat kesintisiz olarak adliye hizmetlerinin verildiğinin altını çizen Gül şunları söyledi:

Şu an gecenin 23.45'i. Şu anda yargı hizmetleri verilen Türkiye'de, dünyada bu anlamda ilk uygulama ve bu uygulamada hâkimlerimiz var, savcılarımız var, personelimiz var. Eğer havalimanında adliyeyi ilgilendiren bir vaka varsa ya da bir vatandaşımızın yurtdışına çıkarken veya başka bir ile giderken yakalaması, ifadesinin alınması gerekiyorsa bundan dolayı geceyi nezarethanede geçirmeyecekler. Arkadaşlarımdan da aldığım bilgiye göre davaları 10-15 dakika içerisinde sonuçlanıyor ve tekrar uçağına gidebiliyor.