17 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Terör örgütü PKK'nın kirli algısı tutmadı! Seminer veren Mehmetçik'in fotoğrafını paylaşıp...

Son dakika: Terör örgütü PKK'nın kirli algısı tutmadı! Seminer veren Mehmetçik'in fotoğrafını paylaşıp...

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın karalama kampanyası ellerinde patladı. PKK/YPG, Mehmetçik'in "mayın semineri" fotoğrafını paylaşıp, “TC askeri çocukları silahlandırıyor” propagandasına girişti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 17.01.2021 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın kirli algısı tutmadı! Seminer veren Mehmetçik'in fotoğrafını paylaşıp...

Barış Pınarı harekât bölgesini gerek teröristlerden, gerekse patlayıcı maddelerden temizleyen Mehmetçik, yerel halkı da patlayıcı maddelere karşı bilinçlendirme programları düzenledi.

Özellikle kadın ve çocukların patlayıcı maddelere karşı duyarlı olmaları, bomba düzeneği gördüklerinde müdahale etmeyip derhal o bölgeden uzaklaşmaları ve güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

Mehmetçik'in ve 'daki bu insani girişimini, terör örgütü PKK " ordusu çocukları askeri eğitimden geçirip, 18 yaş altındaki çocukları silahlandırıyor" şeklinde algı yaratmaya çalıştı.

MEHMETÇIK PARKASIYLA ISITTI
ekipleri, mevkiinde devriye görevi yaparken yerde yatan yaban keçisini fark etti.

Araçtan inerek yaban keçisinin yanına giden ekipler, hayvanın ıslak ve bitkin bir halde olduğunu gördü. Jandarma personeli tarafından monta sarılan keçi bölgeye en yakın karakola götürüldü. Kurulanıp, ısıtıldıktan sonra su ve yem verilen yavru yaban keçisi ayağa kalktı.

Daha sonra bölgeye gelen bünyesinde bulanan , Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, yavru yaban keçisini 'ne teslim etti.

MSB: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı MSB: MEHMETÇİK BARIŞ PINARI BÖLGESİNDEKİ ÜÇ KÖYDE ERZAK DAĞITTI
Mehmetçik zorlu hava koşullarına göğüs geriyor! Üs bölgelerindeki kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı MEHMETÇİK ZORLU HAVA KOŞULLARINA GÖĞÜS GERİYOR! ÜS BÖLGELERİNDEKİ KAR KALINLIĞI 1,5 METREYİ AŞTI
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde çocukları tuzaktan korumak için eğitim veriyor MEHMETÇİK BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE ÇOCUKLARI TUZAKTAN KORUMAK İÇİN EĞİTİM VERİYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA