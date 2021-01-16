Son dakika: Aşı uygulamasında 3. gün! Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 600 bini geçti

Hemşire Sevgi Hazan da hastaneye gelmeden Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu aldığını ve kolaylıkla aşı olduğunu dile getirerek, "Şu an 15 dakikalık bekleme sürecimi tamamladım, herhangi bir reaksiyon veya yan etki oluşmadı. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşlarıma ve milletimize Kovid-19'dan kurtulabilmemiz için aşı olmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.