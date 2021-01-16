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Son dakika: Aşı uygulamasında 3. gün! Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 600 bini geçti

Son dakika haberine göre Koronavirüsle (corona virüs) mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, toplam aşılanan sağlık çalışanı sayısı hızla 700 bine yaklaşıyor. İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulanacak. ve hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
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Son dakika: Aşı uygulamasında 3. gün! Kovid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 600 bini geçti

Yeni tip (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının üçüncü gününde, 660 binden fazla sağlık çalışanına aşısının ilk dozu yapıldı.

tavsiyeleri doğrultusunda, belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılamaya devam ediliyor. Bu kapsamda öncelikle sağlık çalışanları aşılanıyor.

Aşılamanın üçüncü gününde 650 binden fazla sağlık çalışanı firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

anestezi doktoru Mammadova, aşı yaptırdıktan sonra tedbir amacıyla hastanede 15 dakika beklediğini dile getirerek, "İlk doz aşım yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamadım, alerjik bir durumum olmadı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum." dedi.

"GEREKLİ DÜZEYDE ANTİKORUMUZUN OLUŞMASI İÇİN AŞI OLMAMIZ GEREKİYOR"
Salgının önlenebilmesi için herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Mammadova, "Hem toplumun sağlığı hem de koronavirüse karşı kendimizi korumak amacıyla gerekli düzeyde antikorumuzun oluşması için aşı olmamız gerekiyor. " diye konuştu.

Mammadova, sağlık sorunları veya alerjisi bulunanların doktor görüşünü aldıktan sonra aşı yaptırmalarında sakınca olmadığını belirtti.

Hemşire da hastaneye gelmeden 'nden () randevu aldığını ve kolaylıkla aşı olduğunu dile getirerek, "Şu an 15 dakikalık bekleme sürecimi tamamladım, herhangi bir reaksiyon veya yan etki oluşmadı. Buradan tüm sağlıkçı arkadaşlarıma ve milletimize Kovid-19'dan kurtulabilmemiz için aşı olmalarını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ DOZ UYGULAMASI, 28 GÜN SONRA YAPILACAK
'deki yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanının aşılanmasının ardından yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar aşılanacak. Bu grubu 65 yaş ve üstü bireyler izleyecek.

İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra aşının ikinci dozu uygulanacak. MHRS ve hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek.

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