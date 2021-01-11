WhatsApp'ın hedefi deşifre oldu! Telefonlardan kaldırılıyor

3) PROFİL GRUPLAMASI

Kullanıcıların bir diğer endişesi ise WhatsApp'ın kişisel görüntü ve belgeleri uzun süre saklaması. Köksal, dünya devletlerinin bile mahkeme kararı olmadan erişemediği verilere uygulamların artık rahatlıkla eriştiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: "WhatsApp görüntüleri ve belgeleri uzun süre saklayacak. Aynı fotoğraf kim tarafından kaç kişiye gönderilmiş? Bu ortak çevre kimlerden oluşuyor? Bir profil gruplandırması yapabilecek." WhatsApp'ın kullanıcılara açık şekilde "Kimin kiminle nasıl bir paylaşım içerisinde olduğunu ve bu sosyal ilişkinin detaylarını ben bileceğim" dediğini dile getiren Karcıoğlu ise, "Bu konuda yetkili kurumlar tarafından bu hafta içerisinde gerekli adımların atılması gerekiyor. Milyonlarca kullanıcının özel verilerini içeren bu kararlara resmi bir temasla cevap verilmeli" dedi.