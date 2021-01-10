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10 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 8 Şubat son tarih... Silin, kurtulun! WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte alternatifleri... 8 Şubat son tarih... Silin, kurtulun! WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? İşte alternatifleri...
Son günlerde sosyal medya gündemin öne çıkan konusu WhatsApp oluyor. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, kullanıcılarına gönderdiği sözleşmeler ile kullanım koşulları değiştirilecek olan uygulama, kullanıcı verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasına olanak sağlıyor. Sözleşmeyi kabul edenler uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyen kullanıcılar ise uygulamayı kullanamayacak. İşte, WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? WhatsApp sözleşme maddeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 10.01.2021 22:02 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 22:02
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan WhatsApp, kullanıcıları tarafından tepki görmeye devam ediyor. WhatsApp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim ile gündemde yerini aldı. Kullanıcı verilerini doğrudan Facebook ile paylaşacak olan uygulamanın ardından WhatsApp sözleşmesi tartışılmaya devam ediyor. Uygulamayı kullanmak isteyenler ise 8 Şubat 2021 tarihine kadar sözleşmeyi kabul etmek zorunda. Sözleşmeyi kabul edip pişman olanlar ise WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir? Sözleşme detayları nedir? Sorularının cevaplarını araştırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR WHATSAPP SÖZLEŞMESİ MADDELERİ
- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,
- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,
- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,
- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,
- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:
"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."