WhatsApp kan kaybediyor! Gizlilik sözleşmesi WhatsApp'a darbe vurdu

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.