09 Ocak 2021, Cumartesi
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WhatsApp kan kaybediyor! Gizlilik sözleşmesi WhatsApp'a darbe vurdu

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi, son günlerde en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yeni maddelerin 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceği öğrenildi. WhatsApp, kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından kan kaybederken, vatandaşlar uygulama mağazalarında WhatsApp'ın alternatif mesajlaşma uygulamalarına ilgi göstermeye başladı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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WhatsApp kan kaybediyor! Gizlilik sözleşmesi WhatsApp'a darbe vurdu

Son dönemlerin en çok kullanılan mesajlaşma programı WhatsApp gizlilik sözleşmesiyle adeta kendi ipini çekti. WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararının ardından, uygulama mağazalarında alternatif mesajlaşma uygulamaları ilgi görmeye başladı.

'ın uygulama mağazası olan App Store'da, 'de en çok indirilen mesajlaşma uygulamaları arasında ilk sırada "" yer aldı.

İkinci sırada, ve Üst Yöneticisi 'ın WhatsApp'a karşılık önerdiği "" uygulaması bulunurken, WhatsApp üçüncü sıraya geriledi.

WhatsApp'ın hemen ardından Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli anlık mesajlaşma uygulaması listenin üst sıralarında kendisine yer buldu.

'in uygulama mağazası 'da da en çok indirilen mesajlaşma uygulaması Telegram Messenger oldu. WhatsApp, Play Store'da ikinciliğe gerilerken, onu yerli uygulama BiP takip etti.

WHATSAPP "ÇİFTE STANDART" UYGULUYOR

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve kullanıcılarına güncellenen ilkeleri kabul etmeleri için bildirim yollamıştı. Hesap bilgileri, mesajlar, konum bilgileri gibi birçok verinin 'a ait şirketlerle paylaşılmasını içeren yeni koşulların onayı için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

WhatsApp, bu kararına ilişkin kullanıcılardan yoğun eleştiri alması üzerine yaptığı açıklamada, "" kullanıcılarının bu güncellemeden etkilenmeyeceğini, bu bölgedeki kullanıcıların verilerinin Facebook şirketleriyle paylaşılmayacağını duyurmuştu.

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece () ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

YERLİ UYGULAMA BİP'E İLGİDE CİDDİ ARTIŞ

WhatsApp'ın kullanıcılarını güncellenen koşulları kabul etmeye zorlamasıyla birlikte, Türkiye'deki kullanıcıların yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e ilgisinde ciddi artış oldu. 'in paylaştığı verilere göre, bir günde 100 bin kişi BiP'i cep telefonlarına yükledi.

Tüm verilerin yüksek güvenlikli şifreleme ile kullanıldığı BiP; HD sesli ve görüntülü arama, 100'den fazla dilde anlık çeviri gibi çok sayıda özelliği kullanıcılara sunuyor. BiP'in aylık 10 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı bulunuyor. BiP üzerinden 2020 yılında yaklaşık 140 milyar mesaj gönderildi ve uygulamada yapılan görüşmelerin toplamı 2,5 milyar dakikaya ulaştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kullanıcıların en çok önem verdiği konuların başında kişisel verilerinin güvenliğinin geldiğini belirterek, "BiP üzerinden gelen tüm verileri, Türkiye'deki veri merkezlerimizde güvenle saklıyoruz. BiP ile teknoloji dünyasında her zaman fark yaratan öncü yetenekleri kullanıcılarımızla buluşturuyor ve bu özellikleri sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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