Kabine toplanıyor! Yeni koronavirüs tedbirleri mi esneme mi? Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
2021 yılının ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, okullarda yüz yüze eğitim, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar var. Toplantıda kısıtlamaları bölgesel bazda esnetme formülleri görüşülecek.
Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak. Peki kabinenin gündeminde neler var? Koronavirüs kısıtlamaları hafifletilecek mi? Çin aşısına ne zaman onay verilecek? Yerli aşı çalışmaları ne durumda? Okullar ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin gündemini Ece Altuğ canlı yayında aktardı.
TEDBİRLERİN 6'NCI HAFTASI
Gündemin en önemli maddesinin koronavirüsle mücadele olduğunu söyleyebiliriz. Alınan tedbirlerin artık 6'ncı haftasındayız dolayısıyla bu tedbirlerin etkisi ne oldu sonuçları ne oldu, bunun genel bir değerlendirilmesi yapılacağını söyleyebiliriz.
KISITLAMALAR HAFİFLETİLECEK Mİ?
Merak edilen şu kısıtlamalar hafifletilecek mi dolayısıyla buna yönelik bir karar gelecek mi? Bunu bekliyoruz açıkçası. Ki Bilim Kurulunun tavsiye kararlarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu toplantıda aktaracak. Perşembe günü alınan tavsiye kararları kabine üyeleriyle paylaşılacak. Eğer tedbirlerin yeterince sonuç verdiği düşünülürse o zaman kısıtlamaların hafifletilmesi gündeme gelebilir.
KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEM: AŞI
Bunun dışında aşılama çalışmaları gündemde. Çin'den gelen aşılar için analiz süreci devam ediyor ama artık sona yaklaşıldı. Birkaç gün içerisinde çalışmaların tamamlanmasını bekliyoruz. Uygun bulunması halinde acil kullanım onayı verilecek. Ondan sonra yeni bir süreç başlayacak. Bir yandan hastanelerde aşı odalarına yönelik çalışmalar var diğer yandan aşıların 81 ile nakledilmesi konusu var. Buna ilişkin planın masaya yatırılmasını bekliyoruz.
OKULLARIN DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Yine okulların durumu da gündemde olacak ki en son kabine toplantısında okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelenmişti. Dolayısıyla takvimde bir değişiklik olacak mı, 15 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapabilecekler mi kademeli de olsa işte bu konunun da ele alınacağını söyleyebiliriz.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER DE MASADA OLACAK
Dış gelişmeler de masada olacak. Hem Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki gerginlik, Azerbaycan'daki son durum, Suriye, Irak ve Libya'daki gelişmelerin de ele alınmasını bekliyoruz. Ardından da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabineye ilişkin gündeme ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyoruz.