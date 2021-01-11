OKULLARIN DURUMU GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Yine okulların durumu da gündemde olacak ki en son kabine toplantısında okullarda yüz yüze eğitim 15 Şubat'a kadar ertelenmişti. Dolayısıyla takvimde bir değişiklik olacak mı, 15 Şubat'ta öğrenciler ders başı yapabilecekler mi kademeli de olsa işte bu konunun da ele alınacağını söyleyebiliriz.