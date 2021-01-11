PKK’nın emir kulları! HDP'li vekiller talimatla sokağa çağırdı!



HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK/KCK terör örgütünün KCK Türkiye yapılanmasında olan ve örgütün kurucularından Duran Kalkan'ın talimatı ile "Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarih ittifakı da tarih birliği de oluşturma fırsatımız olsun" şeklinde açıklama yaptığı belirtildi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.