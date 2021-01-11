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PKK’nın emir kulları! HDP'li vekiller talimatla sokağa çağırdı!

bahanesiyle düzenlenen ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'li vekillerin çağrılarına yer verildi. Kobani iddianamesinde ve HDP’li vekillerin, PKK’dan aldıkları emirle nasıl iç savaş çığırtkanlığı yaptığı kendi sözleriyle ortaya konuldu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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PKK’nın emir kulları! HDP'li vekiller talimatla sokağa çağırdı!

bahanesiyle düzenlenen ve 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 'li vekillerin çağrılarına yer verildi.

Kobani olaylarında sokağa çıkma ve silah desteği çağrısında bulunan HDP'li eski başkanlar, milletvekilleri, PKK/ KCK silahlı terör örgütünün üst düzey sorumluları ve yapılanmaları tarafından yapılan eylem çağrıları sonrası 6 Ekim itibariyle başta ve illerinde silahlı, bombalı, molotoflu, taşlı ve sopalı saldırılar başlatıldığı belirtildi. İşte detaylar:


HDP eski Eş Genel Başkanı 'ın PKK/KCK terör örgütünün KCK yapılanmasında olan ve örgütün kurucularından 'ın talimatı ile "Bu bir yalvarma değildir. Bu bir minnet değildir. Tarihi direnişe hep birlikte katılalım. Tarihi direnişi hep birlikte yapalım ki tarih ittifakı da tarih birliği de oluşturma fırsatımız olsun" şeklinde açıklama yaptığı belirtildi. Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verildi.



İddianameye göre; Kobani ve hendek eylemleri aynı amaçla yapıldı. Sanıklardan HDP'li milletvekili , Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadede "Yapılan Kobani olayları esnasında gerçekleştirilen eylemlerin ve ölümlerin PKK tarafından organize edildiği ve özerklik ilan edilmesi adına gerçekleştirildiğini söyleyebilirim" dedi.


Eski HDP Genel Başkan Yardımcısı , Kobani olaylarına ilişkin destek çağrısında bulunarak "Kazanan hepsini alır. Kaybeden tümünü yitirir. Ara yol kalmadı. Tarihin kırılma anındayız" mesajını paylaştı. , Kobani'ye destek verilmesi yönündeki bir başka çağrısında ise "Kürt halkının, Rojava'nın ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun" ifadelerini kullandı. Destek çağrıları ile birlikte sosyal medya hesabından tehditlerde bulunan Tuğluk, "Erdoğan: şu anda Kobani'de düştü düşüyor. Çok beklersin... Bil ki, Kobani düşerse Ankara'da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder!" ifadelerini kullandı.



Eski Belediye Başkanı , Kobani için "Türkiye, Kobani'nin Kürtler için ne anlama geldiğini çok ağır bedel ödeyerek öğrenecek" diyerek hadsiz ifadeler kullanmıştı.

İddianamede, Bilgen'in bu sözlerinin çağrısının ülke bütünlüğüne kast eden, PKK/KCK silahlı terör örgütünü övücü kitleleri yönlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

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