Kömürhan Köprüsü'nün son hali | Kömürhan Köprüsü'nün güzergahı | Sosyal medya bunu konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan köprü, 720 milyon liraya mal oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni "Kömürhan Köprüsü" vatandaşların kullanımına açıldı