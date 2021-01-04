Darbe sevdalısı CHP'den yeni hamle! CHP üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor

KAFTANCIOĞLU'NDAN "TEHLİKELİ ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma çağrısında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.