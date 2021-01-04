Darbe sevdalısı CHP'den yeni hamle! CHP üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP yandaşı Can Ataklı, darbe imasında bulundu. Üniversiteleri karıştırmayı planlayan CHP'de örgütlerin başında ise Canan Kaftancıoğlu bulunuyor. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı skandal açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak darbe iması yaptı. Aynı anlarda eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ da benzer ifadeler kullandı.
Adnan Menderes'i hatırlatan İlker Başbuğ, "Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı 27 Mayıs önlenebilirdi." dedi.
"MİLLETİN ADAMLARINI HAZMEDEMEYEN BU ZİHNİYET"
Milletin iradesine yönelik darbe imalarına karşı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da sert tepki geldi.
Twitter hesabından açıklama yapan Fahrettin Altun, "Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes'ten Erdoğan'a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir." ifadelerini kullandı.
CHP ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTELERİ KARIŞTIRMA PEŞİNDE
Tartışmalar sürerken CHP'liler de Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar için harekete geçti.
Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencilere, CHP'den destek geldi.
KAFTANCIOĞLU'NDAN "TEHLİKELİ ÇAĞRI
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma çağrısında bulundu.
Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.
WHATSAPP ÜZERİNDEN KURULAN GURUPLARDA ÖRGÜTLENİYORLAR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı. Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.
LGBT+İ'LERLE KOL KOLALAR!
Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya tepki gösterdi.
Kulüp, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri'nin ortak açıklamasını "Kayyuma Nakka" diyerek yayımladı. "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz!" başlıklı açıklamada, "atamanın" üniversitenin akademik özerkliğini, bilimsel özgürlüğünü ve demokratik değerlerini ihlal ettiği belirtildi.