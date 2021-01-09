Ağaçlar yalancı bahara kandı! Önümüzdeki dönemde verimlilik düşecek mi?
Bu kış adeta bahar havasında geçiyor. Öyle ki ağaçlar da bitkiler de bu yalancı bahara kanıp çiçek açmış durumda. Peki erken açılan çiçekler gelecek dönemlerdeki verimliliği etkiler mi? Detayları haberimizde...
GÜNDEM ahaber.com.tr
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Mevsim normallerinin üzerinde giden sıcaklıklar doğanın da dengesini bozdu.
Ocak ayındayız ancak hala bahar havası yasıyoruz, öyle ki ağaçlar da bu bahara kanmış durumda hepsi çiçeklerini açtı.
BU DURUM VERİMLİLİĞİ NASIL ETKİLEYECEK?
Prof. Dr. Oğuz Özyaral yalancı bahara aldanıp erken açılan çiçeklerin sebep olabileceği olumsuzluklara dikkat çekti.
Oğuz Özyaral, "Bizi beslenme ve tarım acısından büyük sıkıntıya sokabilecek bir durum." dedi.
Oğuz Özyaral'a göre bu duruma karşı farklı çözüm yolları bulunabilir. Özyaral, "Belki sera sistemleri belki ziraat üzerinde yeniden planlanmaya gitmek önem taşıyor." ifadelerini kullandı.