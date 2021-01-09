Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-C'nin arkasında hangi ülkeler var?
Türkiye son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor. Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi terör eylemlerini gerçekleştiren DHKP-C, terörle kararlı mücadele stratejiyle bitme noktasına geldi. Detaylar analiz haberimizde…
Türkiye son yıllarda terörle mücadelede cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor. Başkanlık sistemine geçiş sonrası güvenlik kurumları arasında eş güdümün sağlanması ile Türkiye'nin her türlü tehdide karşı daha etkin mücadele etmesi kolaylaştı.
Yeni dönemde özellikle, terörle mücadele stratejisinde, "Tehdidin Türkiye sınırları içinde yok edilmesi" yaklaşımından, "Kaynağında ve oluştuğu yerde yok etme" "Konusunda kesintisiz operasyon" anlayışına geçildi. Bu strateji değişikliği ile DEAŞ-PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadelede çok önemli başarılar sağlandı.
DHKP-C terör örgütü güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma noktasına gelse de geçmişte bir çok eyleme imza attı. Peki örgüt nasıl kurulmuştu? Hangi Avrupa ülkelerinden destek alıyordu? Dahası hangi kanlı eylemleri düzenledi?
1994'ten itibaren 20'den fazla terör eylemine imza atan DHKP-C en sansasyonel eylemlerinden birini 9 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirdi.
İş adamı Özdemir Sabancı, Toyotasa Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Nilgün Hasefe, Sabancı Center'ın 25'inci katındaki ofiste DHKP-C militanları tarafından öldürüldü.
Saldırı örgüt militanları Fehriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar tarafından gerçekleştirilmişti. Lideri Dursun Karataş'ın 2008'de Hollanda'da ölümünün ardından örgüt dağılma sürecine girse de kanlı terör eylemlerini sürdürdü.
İstanbul Adliyesi'nde 31 Mart 2015 günü Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli 2 terörist tarafından rehin alınıp ardından şehit edilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist polis tarafından düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.
Bugün başta ABD olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri terör örgütü DHKP-C'yi terör listesine alsa da Yunanistan, Bulgaristan ve Suriye'de kampları olduğu biliniyor.