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Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-C'nin arkasında hangi ülkeler var?

Türkiye son yıllarda terörle mücadelede Cumhuriyet tarihinin en büyük  başarılarına imza atıyor. Sabancı suikastı, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi gibi terör eylemlerini gerçekleştiren DHKP-C, terörle kararlı mücadele stratejiyle bitme noktasına geldi. Detaylar analiz haberimizde…

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Türkiye son yıllarda terörle mücadelede cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarına imza atıyor. Başkanlık sistemine geçiş sonrası güvenlik kurumları arasında eş güdümün sağlanması ile Türkiye'nin her türlü tehdide karşı daha etkin mücadele etmesi kolaylaştı.

Yeni dönemde özellikle, terörle mücadele stratejisinde, "Tehdidin Türkiye sınırları içinde yok edilmesi" yaklaşımından, "Kaynağında ve oluştuğu yerde yok etme" "Konusunda kesintisiz operasyon" anlayışına geçildi. Bu strateji değişikliği ile DEAŞ-PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadelede çok önemli başarılar sağlandı.

DHKP-C terör örgütü güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla dağılma noktasına gelse de geçmişte bir çok eyleme imza attı. Peki örgüt nasıl kurulmuştu? Hangi Avrupa ülkelerinden destek alıyordu? Dahası hangi kanlı eylemleri düzenledi?

Örgüt 1994 yılında 'nin başkenti 'da devrimci sol örgütü üyesi Dursun Karataş tarafından kurulsa da 1972 yılında girdiği çatışmada öldürülen Mahir Çayan'ın THKP-C 'si, bugünkü DHKP-C'nin temeli olarak görülüyor.

1994'ten itibaren 20'den fazla terör eylemine imza atan DHKP-C en sansasyonel eylemlerinden birini 9 Ocak 1996 tarihinde gerçekleştirdi.

İş adamı , Toyotasa Genel Müdürü ve sekreter , 'ın 25'inci katındaki ofiste DHKP-C militanları tarafından öldürüldü.

Saldırı örgüt militanları , ve tarafından gerçekleştirilmişti. Lideri Dursun Karataş'ın 2008'de 'da ölümünün ardından örgüt dağılma sürecine girse de kanlı terör eylemlerini sürdürdü.

İstanbul Adliyesi'nde 31 Mart 2015 günü Savcı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP-C üyesi ve isimli 2 terörist tarafından rehin alınıp ardından şehit edilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist polis tarafından düzenlenen operasyonda ölü olarak ele geçirilmişti.

Bugün başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri terör örgütü DHKP-C'yi terör listesine alsa da , ve Suriye'de kampları olduğu biliniyor.

Terör örgütü DHKP-C nasıl kurgulandı? DHKP-C'nin arkasında hangi ülkeler var? TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP-C NASIL KURGULANDI? DHKP-C'NİN ARKASINDA HANGİ ÜLKELER VAR?
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