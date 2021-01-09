Yeni dönemde özellikle, terörle mücadele stratejisinde, "Tehdidin Türkiye sınırları içinde yok edilmesi" yaklaşımından, "Kaynağında ve oluştuğu yerde yok etme" "Konusunda kesintisiz operasyon" anlayışına geçildi. Bu strateji değişikliği ile DEAŞ-PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile mücadelede çok önemli başarılar sağlandı.