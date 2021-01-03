A Haber Kömürhan Köprüsünü görüntüledi! İşte dünyanın 4. uzun köprüsü

16 kenti birbirine bağlayan, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Peki dünyanın en uzun 4. köprüsünün bölgeye hangi katkılara sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. A Haber ekibi köprünün içini görüntüledi.

16 kenti birbirine bağlayan, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Peki dünyanın en uzun 4. köprüsünün bölgeye hangi katkılara sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. A Haber ekibi köprünün içini görüntüledi.