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A Haber Kömürhan Köprüsünü görüntüledi! İşte dünyanın 4. uzun köprüsü

A Haber
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Giriş: 03.01.2021 15:08
16 kenti birbirine bağlayan, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Peki dünyanın en uzun 4. köprüsünün bölgeye hangi katkılara sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. A Haber ekibi köprünün içini görüntüledi.

16 kenti birbirine bağlayan, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Peki dünyanın en uzun 4. köprüsünün bölgeye hangi katkılara sağlayacak. Detayları A Haber muhabiri Fırat Öztürk aktardı. A Haber ekibi köprünün içini görüntüledi.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Kömürhan Köprüsü açılışında önemli açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ AÇILIŞINDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
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