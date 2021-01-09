Başkan Erdoğan: Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları hep hüsrana uğrattık

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında Boğaziçi'nde yaşanan olaylara ilgili konuştu: "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. "Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ OLAYLAR

BaşkanErdoğan, "Rutin bir atamayı üniversitelerimizi karıştırmak için fırsata çevirenleri hep birlikte takip ediyoruz. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu tür eylemlerin demokrasiyle hak arayışıyla fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu filmi 18 yıldır yüzlerce defa seyrettik, bu kirli senaryonun aktörlerini vesayetin dayatmalarına payandalık yaparken gördük." dedi.

"MİLLETİMİZİN ARASINA NİFAK SOKMAYA ÇALIŞANLARI HEP HÜSRANA UĞRATTIK"

Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Son dönemde Avrupa'da ve Amerika'da yaşanan pek çok hadise ülkemize karşı sergilenen çifte standardı tekrar gün yüzüne çıkarmıştır. Türkiye'yi demokrasiyi işletememekle hak ve özgürlükleri kısıtlamakla suçlayanların karşılaştıkları ilk tehditte nasıl çok ağır tedbirleri hayata geçirdiklerini ibretle takip ediyoruz. Sosyal medya mecralarını hukuki bir zemine oturtma çabamıza karşı çıkanlar, en ilkel sansürcülük örneklerine imza atmaya başladılar. Terörün bırakınız bizatihi kendisini imasına bile en küçük bir tahammül göstermeyenler yıllarca bizim terör örgütleri ile mücadelemizi engellemeye çalışmışlardır. Milletimizin arasına nifak sokmaya çalışanları, kısır siyasi hesaplar veya marjinal saplantılarla birliğimize, kardeşliğimize saldıranları hamdolsun bugüne kadar hep hüsrana uğrattık. İnsanlığın tamamını kucaklayacak köken, renk, inanç, kültür gibi ayrımların üstüne çıkacak adil, hakkaniyete dayalı ve sürdürülebilir yeni ortak değerlere daha çok ihtiyaç duyulacaktır. Salgınla birlikte yeniden yapılanması kaçınılmaz hale gelen küresel siyasi ve ekonomik düzenin bu çerçevede şekillenmesini ümit ediyoruz. Karşımızda bırakın ülkeye ve millete hizmete talip olma konusunda kendilerini geliştirmeyi, eylem biçimlerinde bile yeniliğe gidemeyecek kadar tembel, dar kafalı, idrak yoksunu bir zihniyet var."