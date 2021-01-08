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Melih Bulu 22 yıl önce neler söyledi? Boğaziçi rektörünün Siyaset Meydanı programındaki görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 08.01.2021 22:53
Güncelleme:08.01.2021 23:15
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 1999 yılında katıldığı Siyaset Meydanı programında yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Bulu açıklamasında "Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

22 yıl önce Siyaset Meydanı programına katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı.

MELİH BULU'NUN YAPTIĞI KONUŞMA:

Geçen programdaki gençler, bence de Türk gençliğini temsil etmiyordu. Ben Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesinde okuyorum. Benim üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşayım ama.

GENÇLER OLARAK HATA YAPIYORUZ

Dünya şu anda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21.yüzyılın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul'da karar verilecek. AGİT zirvesinde bu tip şeylere karar verilecek. Ama biz hala geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye'nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum.

BİLGİ TEKNOLOJİSİ VURGUSU

İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar. "Information technology" diye bir şey çıkt��. Bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapatamayız.

MİLLİ SINIRLAR OLMAYACAK

Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmeliyiz çünkü o gelecekte biz yaşayacağız

Son dakika:YÖKten Boğaziçi Üniversitesi açıklaması SON DAKİKA:YÖK'TEN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

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