CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan'ın yalanı 144 bin TL'ye patladı





YARDIMCISI VEFAT ETTİ, O BALIK TURUNDA

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şamil Yiğit, Başkan Yardımcısı Bayram Demir daha 11 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişken, belediye başkanı Sertaslan'ın yaptığının kabul edilemez olduğunu söyledi. "Ellerindeki yetkiyi bu şekilde kullanmaları çok manidar" diyen Yiğit, kendilerinin de skandalı sosyal medyada tekne sahibinin canlı yayın yapmasıyla öğrendiklerini belirterek, "Bu durum, icraatta ne kadar boş olduklarını gösteriyor. Laf ile peynir gemisi yürütenler yasakları delmeye de devam ediyor" dedi.

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