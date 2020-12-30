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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK sembolleri rezaleti! Birbirlerini suçladılar

'li Belediyesi tarafından ilçede bulunan 'nın zeminine yapılan ve terör örgütü / sembolüne benzetilen semboller tepki çekmişti. 'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla başlattığı soruşturmada sorumlular ifade verdi. P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz" derken peyzaj mimarını suçlayan Deniz K. "Yüksel P.'ye defalarca kez uyarıda bulundum. Ayrıca Yüksel P.'ye yıldız şekline benzeyen yerin şeklini kaybedecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini söyledim." diyerek kendini savundu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 30.12.2020 Güncelleme Tarihi: 30.12.2020
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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin PKK sembolleri rezaleti! Birbirlerini suçladılar

'li Belediyesi'nin yenileme çalışması yaptığı 'nın, terör örgütü / 'nin simgeleriyle donatılması skandalıyla ilgili olarak 'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' iddiasıyla başlattığı soruşturmada sorumlular ifade verdi.



Belediye ile park yenilemesi için anlaşan firmanın P. ve belediye görevlisi Deniz K. 'şüpheli', Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman G. de tanık sıfatıyla savcıya verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedi.


Peyzaj Mimarı Yüksel P., "Yapılan tüm düzenlemelerde belediyenin onayı olmadan hiçbir şey yapılamaz" derken, söz konusu parktaki çalışma ve diğer parklarda yapılacak olan işlerin karşılığında yüklenici firma olarak belediyeden toplamda 1 milyon 386 bin liralık fatura kesildiğini belirtti.

Peyzaj mimarını suçlayan Deniz K. "Yüksel P.'ye defalarca kez uyarıda bulundum. Ayrıca Yüksel P.'ye yıldız şekline benzeyen yerin şeklini kaybedecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini söyledim. Kontrol grubundaki arkadaşlarımla parkta yaptığımız incelemelerde projenin dışına çıkıldığını defalarca söylememe rağmen değişmediğini gördüm" diyerek kendisini savundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYDUM

Görevden alınan Başkan Yardımcısı Süleyman G. de, olaydan aracılığıyla bilgi sahibi olduğunu öne sürdü. İfadesi alınan şüpheliler serbest bırakılırken, savcılık skandal olayda örgütsel bir faaliyet bulunup bulunmadığını ayrıntılarıyla birlikte soruşturmaya devam ediyor.

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HDP'ye diyet borcunuzu bu şekilde mi ödüyorsunuz? CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında skandal görseller! HDP'YE DİYET BORCUNUZU BU ŞEKİLDE Mİ ÖDÜYORSUNUZ? CHP'Lİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NİN PARKINDA SKANDAL GÖRSELLER!

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