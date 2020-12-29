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Son dakika: Siyasi isimlerden Aylin Sözer cinayetine tepki! Yargı gerekeni yapacaktır

'da özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Dr.'in eski sevgilisi tarafından boğazından kesildikten sonra yakılarak katledilmesine Başkanı ve çok sayıda bakandan tepki geldi. Vahşi cinayete TBMM Başkanı Şentop’un yanısıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, , Aile, Çalışma ve da büyük tepki gösterdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2020 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020
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Özel bir üniversitede akademisyen olarak görevli Dr.'in eski sevgilisi tarafından boğazından kesildikten sonra yakılarak vahşice öldürülmesine siyasi isimlerden de sert tepki geldi.

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ CANİ!

Başkanı Şentop, 'da akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" dedi.

Şentop, bu suçu işleyen katile yargının hak ettiği en ağır cezayı vereceğini belirtti.

BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

YARGI GEREKENİ YAPACAKTIR

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da vahşice katledilen akademisyen Aylin Sözer cinayetine tepki gösterdi. Bakan Gül, "yargı gerekeni yapacaktır" dedi.


LANETLİYORUZ

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya siyasiler ve bakanlardan da büyük tepki geldi. katliamı lanetlerken "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve da katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olay yerine giden polis ekiplerine de saldıran katil zanlısı Kemal Delbe, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Öğretim üyesinden borç para istediği öğrenilen Delbe'nin üzerinden altın kolyeler çıktı.

İstanbul’da dehşet! Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i eski sevgilisi Kemal Delbe yakarak öldürdü İSTANBUL’DA DEHŞET! ÖĞRETİM GÖREVLİSİ AYLİN SÖZER'İ ESKİ SEVGİLİSİ KEMAL DELBE YAKARAK ÖLDÜRDÜ

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