Son dakika: Siyasi isimlerden Aylin Sözer cinayetine tepki! Yargı gerekeni yapacaktır

İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ CANİ!

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" dedi.

Şentop, bu suçu işleyen katile yargının hak ettiği en ağır cezayı vereceğini belirtti.