Son dakika: Siyasi isimlerden Aylin Sözer cinayetine tepki! Yargı gerekeni yapacaktır
İstanbul'da özel bir üniversitede akademisyen olarak görev yapan Dr.Aylin Sözer'in eski sevgilisi tarafından boğazından kesildikten sonra yakılarak katledilmesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda bakandan tepki geldi. Vahşi cinayete TBMM Başkanı Şentop’un yanısıra Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da büyük tepki gösterdi.
Özel bir üniversitede akademisyen olarak görevli Dr.Aylin Sözer'in eski sevgilisi tarafından boğazından kesildikten sonra yakılarak vahşice öldürülmesine siyasi isimlerden de sert tepki geldi.
İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ CANİ!
TBMM Başkanı Şentop, İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal Delbe tarafından öldürülmesiyle ilgili, "Bu suçu işleyen katile yargı hak ettiği en ağır cezayı verecektir" dedi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz bir cani tarafından katledilen Aylin hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine sabırlar diliyorum" dedi.
Şentop, bu suçu işleyen katile yargının hak ettiği en ağır cezayı vereceğini belirtti.
BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
YARGI GEREKENİ YAPACAKTIR
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul'da vahşice katledilen akademisyen Aylin Sözer cinayetine tepki gösterdi. Bakan Gül, "yargı gerekeni yapacaktır" dedi.
LANETLİYORUZ
Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya siyasiler ve bakanlardan da büyük tepki geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katliamı lanetlerken "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer'in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını bildirdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişi tarafından boğazı kesilip yakılarak katledildi. Olay yerine giden polis ekiplerine de saldıran katil zanlısı Kemal Delbe, gözaltına alındığı sırada linç edilmek istendi. Öğretim üyesinden borç para istediği öğrenilen Delbe'nin üzerinden altın kolyeler çıktı.