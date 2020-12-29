İstanbul’da dehşet! Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i eski sevgilisi Kemal Delbe yakarak öldürdü
Maltepe’de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın kadını 2 gün boyunca esir aldığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi. Kemal Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu. Aylin Sözer'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamasında, "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı, katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakından takipçisi olacağız" dedi.
Maltepe'de bir şahıs eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen öğretim üyesi bir kadını 2 gün boyunca evinde esir aldı.
Şahıs kadını yakarak yakarak öldürdü. Dehşet apartmanında kalanlar binadan çıkarken büyük panik yaşadı.
Evde yangın çıkarken şahıs gözaltına alındığı sırada arbede yaşandı. Vatandaşlar şahsı linç etmek istedi.
Olay Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde saat 12. 30 sıralarında yaşandı.
İddiaya göre Kemal Delbe isimli şahıs, öğretim üyesi olan Aylin Sözer isimli eski kız arkadaşını kadının evinde 2 gün boyunca esir aldı.
Bugün yaşanan olayda Kemal Delbe, Aylin Sözer'i evinde yakarak öldürdü. Evde yangın çıkarken olay yerine polis ambulans ekipleri sevk edildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi.
O sırada mahalleli, şahsa saldırınca arbede yaşandı. Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Evde yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından Aylin Sözen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Aylin Sözer'in ölümüyle ilgili kahreden detay ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.
AKŞAM EĞİTİM VERECEKTİ
Bir üniversitede görevli olan Sözer'in ölümünün ardından üzücü bir detay ortaya çıktı.
Akademisyen kadının Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşam 20.00'de "Çocuk Resimlerinin Analizi" konulu bir eğitimin duyurusu yer aldı.
Apartman sakinlerinden Tuğçe Atmaca, "Polis sirenleri sesi üzerine olayın farkına vardık. 'İçeride bir kadın var' dediler. Adam kadını dışarıya çağırmış. Kadın da dışarıya çıkmayınca adam evi yakmış. Bizi de apartmandan tahliye ettiler" dedi.
Mevlüt Bingöl ise "Bu binada 2 kardeş oturuyor. Yangın çıkan dairede ablası oturuyor. Kardeşi Nilay Hanım ablasından haber alamadığını söyledi. Biz de polisi çağırdık. Polisler kapıyı zorladı. Evden ses çıkmadı. Bir süre sonra içeriden ses gelmeye başladı. İçerideki adam polislerin geldiğini anlayınca yangın çıkardı. Yangın öncesi polisler ikna etmeye çalıştı" diye konuştu.
Aylin Sözen'in kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi
ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA
Aylin Sözer'in vahşice öldürülmesinin ardından görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi de açıklama yaptı.
Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Üniversitemiz Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'i 29 Aralık 2020 Salı günü öğle saatlerinde maalesef bir kadın cinayetine kurban vermiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Türkiye'de ve ABD'de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 tarihinden bu yana üniversitemizde görev yapmakta olan Aylin Hocamız, gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever; "İyilik Meleği" karakteriyle tüm İAÜ Ailesi'nin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanıydı. Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiç bir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu.
Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur. Öğrenci ve personelinin yüzde 60'ı kadın olan, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ Ailesi'nin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.''
Zanlının dışarı çıklama anınan çekilen görüntü