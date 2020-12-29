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İstanbul’da dehşet! Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i eski sevgilisi Kemal Delbe yakarak öldürdü

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Giriş: 29.12.2020 15:53
Maltepe’de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın kadını 2 gün boyunca esir aldığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.
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