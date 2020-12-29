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İstanbul’da dehşet! Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i eski sevgilisi Kemal Delbe yakarak öldürdü
Maltepe’de Kemal Delbe isimli şüpheli, eski sevgilisi olduğu iddia edilen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Kadın yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Şahsın kadını 2 gün boyunca esir aldığı ortaya çıktı. Talihsiz kadının bu akşam online bir eğitim vereceği öğrenildi.