Son dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu duyurdu: 2021 yılından itibaren kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "eSIM hizmeti 2021 yılından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacaktır" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "eSİM" uygulamasının tanıtımına katıldı.Burada bir konuşma yapan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin geleceğin en güçlü ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken ulaştırma ve haberleşme alanında çağın gerektirdiği gelişmiş bir altyapıyı adım adım hayata geçirmekte olduğunu belirterek, "Attığımız adımlarla teknoloji ve bilişim alanında lider ülke olmak için canla başla çalışıyoruz. Bu adımlar, Türkiye'de üretimi, teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, yerli ve yabancı yatırımları teşvik ediyor. Ekonomimizin sürdürülebilir büyümesini destekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak veri ulaştırmada en etkin uygulama ve çözümlerin bir an önce vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın hizmetine sunulması konusunda kararlıyız. eSİM uygulaması da bu yönde çok önemli bir aşama ve kazanım olarak bugün hayata geçmektedir" diye konuştu.



2020 yılına damga vuran ve yaşayışı etkileyen Covid-19 salgınının yıl boyunca gündemin ilk sıralarında yer aldığını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, projeleri ve hizmetleri sağlık tedbirlerini uygulayarak sürdürdüklerini bildirerek, "Bu süreçte yaşam tarzımızın uğradığı değişiklik, teknoloji ve dijitalleşme konusunda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli değişikliklere yol açtı. Salgından dolayı oluşan karantina süreçleri, uzaktan eğitim, e-ticaret ve uzaktan çalışma gibi uygulamaların kullanımında artışa sebep oldu. Bakanlık olarak, iletişimde yükselen talebi ve artan kapasite kullanımını en iyi şekilde karşılamak için gereken tüm tedbirleri aldık. Internet ve haberleşme sistemlerimizi artan ihtiyaçlar doğrultusunda halkımızın ve iş dünyamızın kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için büyük bir gayret gösterdik. Rakamlar da bu tabloyu bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. 2020 yılında bilişim sektörümüzün büyüme oranı yüzde 14'e yaklaştı. İnternet erişim potansiyelimiz kat be kat artarken, ücret tarifelerinde ciddi ucuzlamalar oldu. On yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11.7 kuruş olan ortalama tarife ücreti bugün 1 kuruşa indi" şeklinde konuştu.



Geleceğin lider ülkelerinin özellikle haberleşme ve bilişimde kendi teknolojilerini üreten, bu anlamda kendine yeten ve teknoloji ihraç edebilen ülkeler olacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bu nedenle ülkemizin veri ulaştırmada yetkinliklerini ve hizmet kalitesini artırırken, dikkat ettiğimiz bir başka önemli husus da kullandığımız teknolojilerin yerli ve millilik oranını yükseltmek oldu. Bilgi ve iletişim sektöründe, artan talebi karşılarken, aynı zamanda yerli ve millilik oranımızı da artırmak için adeta seferberlik ilan ettik. 4.5 G şebekelerinin ilk yatırım döneminde ancak yüzde 1 olan sektördeki yerli ve millilik oranımızı, hızla artırmaya gayret ettik. 2019 yılı sonu itibarıyla bilişim sektörümüzdeki yerlilik oranımızı yüzde 23'lere çıkardık" ifadelerini kullandı.



İlerleyen dönemde yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B'yi uzaya göndereceklerini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Bu iki uyduyu takiben ilk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'yı yörüngeye yerleştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kendi ürettiği uydu ile uzayda iddialı bir şekilde yerini alırken, ülkemizin kendi kaderini kendi çizen bir lider ülke olduğunun da en güzel nişanesi olacaktır. Siber vatanımızda çok daha etkin ve güvende olmak için böylesi büyük ve güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Bugün yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması hedefi doğrultusunda ortaya koydukları çalışmanın sonuçlarından birine şahit olduklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli olan eSIM uygulamasını kamuoyuna tanıtmanın haklı gururunu yaşıyoruz. eSIM uygulamasında emeği geçen tüm kişi kurum ve kuruluşlara şahsım ve bakanlığım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün lansmanını yapmakta olduğumuz eSIM sistemlerine yönelik ilgili sunucuların ülkemizde konuşlandırılması, yerlilik şartı ve GSMA standartlarına uyum konusunda düzenleme Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'muz tarafından yapılmıştır. eSIM uygulaması ile SIM özelliği olan cihazlarda yer alacak güvenli bir çip marifetiyle, uzaktan yüklenebilecek ve yönetilebilecek. Bu teknoloji ile SIM kartların sağladığının üzerinde güvenlik ve koruma seviyesi sağlanabilecek" diye konuştu.



"ESIM HİZMETİ 2021 YILINDAN İTİBAREN YAYGIN BİR ŞEKİLDE UYGULANMAYA BAŞLAYACAKTIR"

eSIM teknolojilerinin sağladığı faydalardan da bahseden Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"eSIM uygulaması, hem makinalar arası ve hem de tüketici cihazlarında ciddi erişim ve kullanım kolaylıkları sağlayacak. eSIM uygulaması, uzaktan yüklenebildiği gibi aboneler operatör değişikliklerini bayilere gitmeden yapabilecekler. Bu konuda cihaz tedarikinden kaynaklı maliyetler ortadan kalkacak. eSIM teknolojisi sayesinde SIM özelliği, kullanılan araç ve cihazlardaki titreşim, darbe ve nem gibi problemlerden etkilenmeyecek. Cep telefonlarımızda da eSIM nedeniyle SIM kartı almak, stoklamak, takmak gibi sorunlar bertaraf edilecek, maliyetler ortadan kaldırılarak, sistem uzaktan erişimle yüklenebilecek. Akıllı telefon üretiminde eSIM ile kazanılan alanlar pil ve diğer bileşenler lehine kullanılacak. eSIM ile yılda 6 milyardan fazla üretimi yapılan SIM kartlarının çevreye olan olumsuz etkileri de ortadan kaldırılacak. Yeni uygulama ile hassas SİM kartı bilgileri yurt dışına çıkmadan yerel olarak kullanılacak ve bilgi güvenliği sağlanmış olacak. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacak, operatörlere ait hassas bilgilerin yaşam döngüsü tamamen Türkiye'de olacaktır. Böylece Türkiye'nin hassas verileri tamamen Türkiye'nin kontrolünde olacaktır. eSIM sayesinde araçların bakım-onarım, lojistik hareketliliği, takip imkanları ile M2M etkileşim kapasiteleri çok daha artacaktır. Araçlarda acil durum araması için kullanılan eCall sistemi, eSIM ile birlikte yaygınlaşacaktır. Araçlarda yaygınlaşacak olan kaza önleme ve acil uyarı sistemleri gibi akıllı sistemlerin gelişiminin önü açılacaktır. Cep telefonu kullanıcılarının operatör değişimlerindeki erişim problemleri de ortadan kalkacak, aynı cihazda birden fazla abonelik birlikte kullanılabilecektir. Yurtdışı seyahatlerde gidilecek ülkeye ait operatörden belli zaman dilimleri için bulunduğu ülkeden profil alabilecek ve seyahat sırasında profili aktive ederek kullanabilecektir. eSIM, günümüzde akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, makinalar arası iletişimden birçok endüstriyel ürüne kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip olacaktır. eSIM altyapısını uluslararası standartlara uygun olarak yerli ve milli imkanlarımızla geliştirmiş olmamız sayesinde eSIM geliştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yerimizi aldık. eSIM hizmeti 2021 yılından itibaren yaygın bir şekilde uygulanmaya başlayacaktır."



Türkiye'nin veri ulaştırma ve internet teknolojileri anlamında yakın gelecekte çok önemli aşamalar kaydedeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu alana stratejik bir odak olarak yaklaşıyor, büyüme ve gelişmenin merkezinde olduğu gerçeğine uygun olarak hareket ediyoruz. Türkiye gibi haberleşme ve bilişimde büyük hedefleri olan bir ülke olarak, sektörde her türlü kanuni ve yönetmeliksel düzenlemeye riayet edilmesi konusunun da takipçisi olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Ülkemizde faaliyet gösteren tüm kurumlardan da kamu otoritesine ve halkımıza karşı kurumsal vatandaşlık sorumluluğu ve duruşu bekliyoruz. Bildiğiniz gibi yakın bir süre önce, tüm sosyal medya kuruluşlarının ülkemizde uymaları gereken hukuki altyapıya ilişkin yasal düzenlememizi gerçekleştirmiştik. Dünyanın diğer ülkelerinde de yürürlükte olan mevzuatlara benzer şeklide, ülkemizde hizmet veren uluslararası sosyal medya kuruluşlarının tabi olacakları birtakım ilkeleri yasal olarak belirleyip kendilerine ve kamuoyuna ilan etmiştik. Kimi sosyal medya kuruluşlarının bu mevzuata uyum sağlamak yönündeki adımlarını takdirle karşıladık. Aynı özen ve hassasiyeti en kısa zamanda diğer kuruluşlardan da beklediğimizi buradan tekrar hatırlatmak isterim. eSİM uygulamasının yeni teknolojik açılımların, buluşların ve gelişmelerin başlangıcı olmasını diliyorum. Böylesi bir teknolojik ürünün ülkemizde üretilmiş olması, çocuklarımıza ve gençlerimize örnek olsun, geleceğe yönelik umut aşılasın. Başarılı çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı tekrar tebrik ediyor, yerli ve milli eSIM uygulamasının, ülkemize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından Bakan Karaismailoğlu, eSİM uygulamasını deneyerek Çamlıca Kulesi Teknik Operasyonlar Direktörü Burhan Kandemir, Ankara-Niğde Otoyolu Trafik Yol Güvenlik Müdürü Mustafa Akbaş ve uluslararası sularda seyreden Atlantis gemisi kaptanı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Program, stantların gezilmesinin ardından son buldu.

