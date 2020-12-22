Son dakika: Bakan Akar'dan ABD ve Yunanistan'a tepki

Bakan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlara işaret ederek "Bu sorunları bir şekilde Yunanistan'ın çekilip, bunun sanki Türkiye ile AB arasında bir sorunmuş gibi göstermeye çalışması gerçeklere tamamen aykırı. Sorun varsa, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlardır. Bu problemleri Türkiye-AB olarak göstermeye çalışıyorlar. Bu kesinlikle gerçekleri yansıtmamaktadır, beyhude bir gayrettir." dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde 6 mil kara suyu, 10 mil hava sahası olmayacağını herkesin bildiğine ve bunu ABD'lilerin de ifade etmeye başladığına işaret eden Akar, şu açıklamalarda bulundu:

"Anlaşma yapılmış, bu anlaşmalara göre 23 adanın silahsızlandırılması... Gayri askeri statüde olması gerekirken bunlar silahlandırılıyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Oradaki 26 ada silahlandırılmış durumda. Anlaşmaya aykırı. Kim bozuyor anlaşmaları? Bunların bilinmesi lazım. Burada birtakım oldubittilerle birtakım yerlere varmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin hak alaka ve menfaatlerini korumakta, kollamakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz."