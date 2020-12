Son dakika: Bakan Akar'dan ABD ve Yunanistan'a tepki

"KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU GÖRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Hulusi Akar, savunma sanayisi konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yüzde 70'lere ulaşan yerlileşme ve millileşme oranına ulaşıldığını hatırlatarak, bunların daha ileri gitmesinin önemine değindi.

Bu konuda yapılması gereken ne varsa yoğun şekilde yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Akar, ABD'nin S-400'lere ilişkin yaptırım kararına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"CAATSA'nın hem komşumuz hem de müttefikimiz olan bazılarını sevindirmesini hayretle karşılıyor ve not ediyoruz. Bunun bilinmesi lazım. 1982'lerden itibaren bir hava savunma ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı karşılamak için çeşitli çalışmalar yapıldı. 90'larda bu çalışmalar yoğunlaştı. Özellikle 2011'de Suriye'deki olaylarla birlikte bu ihtiyacımız arttı. Burada saklı, gizli bir şey yok. Her şey açık. Son derece şeffaf görüşmelerle, konuşmalarla bu tedarik süreci başladı, gerçekleşti. Şu anda muayene ve kontroller yapılmakta. Bizim siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik faktörler çerçevesinde yaptığımız planımız var. Bu plan çerçevesinde faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Olaylara soğukkanlı şekilde baktığımızda ABD'nin bu aldığı kararın yanlış olduğunu görmesini ve bu karardan bir an önce dönmesini, bu kararın sadece Türkiye'yi değil aynı zamanda NATO ittifakını, aynı zamanda da ABD'nin buradaki birtakım çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini görmelerini bekliyoruz. Bu konuda biz aldığımız karar çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

KAPLAN PENÇESİ 2020 TATBİKATI

Kaplan Pençesi 2020 Tatbikatı, Aksaz bölgesi ve Akdeniz'in uluslararası suları ile hava sahasında icra ediliyor.

Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığının kontrol ve yönetiminde, fiili uçuşlu ve atışlı olarak gerçekleştirilen müşterek tatbikatla, TSK'nın hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerini deneyerek geliştirmek, yeni taktik ve yöntemlerin uygulanabilirliğini kontrol etmek amaçlanıyor.

Tatbikatta, 21 uçak, bir helikopter, bir fırkateyn, 2 hücum bot, bir yardımcı gemisi, İHA'lar ile çeşitli hava savunma sistemleri de görev alıyor.