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Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli

Son dakika haberi: , katıldığı bir özel televizyon kanalında kritik açıklamalarda bulundu.  açıklamalarında; ", bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz." dedi.

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Giriş Tarihi: 22.12.2020 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020
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Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli

Milli Savunma Bakanlı Hulusi Akar, katıldığı bir özel televizyon kanalında kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'NİN S-400 YAPTIRIMLARI
Hava savunma sistemi için bize Rusya olumlu cevap verdi. ABD'nin yaptırımın herhangi bir zararı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Başka NATO olmak üzere beraber yapacağımızın faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bildirmek isteriz. ABD, bu yanlış karardan bir an önce dönülmesi gerekiyor. Biz kararın düzeltilmesini bekliyoruz.

Şu an ülkemizde bulunan S-400'lerin kontrolleri yapılıyor.

DOĞU AKDENİZ'DE GERİLİM
Ülkemizin menfaatlerini korumak bizim boynumuzun borcu. Biz sadece haklarımızı korumak istiyoruz. Bizim yaptığımız bu hak arayışını olumsuz gösteren Yunanistan'dır. Yunanistan'ın Türkiye ile görüşmeler yaparak çözüm bulması bunun en doğru yoludur. Bizim planlarımız var, bu çerçevede ilerlemeye çalışıyoruz.

Siz Türkiye ile görüşmeden başka yerlerde çözüm arıyorsanız, bu durum çözülmez. Biz tamamen diyalog diyoruz. Ancak hiçbir şekilde oldu bittiye getirmemek de bizim en büyük kararlılığımız.

KARABAĞ'A TÜRK BARIŞ GÜCÜ
Ortak merkez konusunda mutabakat sağlandı. Şu an inşaat devam ediyor. Görev süresini de Ruslar ile konuşacağız.

TERÖRLE MÜCADELE
İster Trump olsun ister Biden olsun, bizim için ABD ile en önemli konu YPG'dir.

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