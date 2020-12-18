İşte CHP'nin taciz sicili! Meclis'e damga vurdu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, her gün yeni bir skandalın patlak verdiğini ancak buna rağmen CHP'nin taciz ve tecavüzlere sessiz kaldığını dile getirdi. Yılmaz devleti aciz göstermeye çalışanların, kendi teşkilatlarında yaşanan tecavüz ve tacizlere neden sessiz kaldıklarını sorarak, "CHP'de her gün başka bir teşkilattan yeni bir çığlık yükseliyor ve yaşanan bunca rezilliğe rağmen Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu hâlâ susuyor" dedi.