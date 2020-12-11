11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüze ses çıkarmadı! İfşa edenleri hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüze ses çıkarmadı! İfşa edenleri hedef aldı

Son dakika haberine göre; 'li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tam 16 gün boyunca tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı , skandallara tepki göstermek yerine haberleri ifşa edeni hedef aldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu taciz ve tecavüze ses çıkarmadı! İfşa edenleri hedef aldı

'li yerel yönetimlerde yaşanan taciz ve tecavüz olayları ile ilgili tam 16 gün boyunca tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı , kamuoyunun baskısına daha fazla dayanamadı. YouTube'dan yayın yapan bir kanalda konuşan Kılıçdaroğlu; partisinde yaşanan taciz vakalarını eleştirmek yerine, utanç verici olayları deşifre eden SABAH gazetesini hedef aldı.

Partide patlak veren taciz ve tecavüz vakalarının üstünün örtülmediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Bir olay partinin ilkeleriyle çelişirse, o kişiyi partiden atarız. Temel ahlaki kurallar konusunda asla ödün vermeyiz. Gereği yapıldı. Bizim içimizden bir kişi çıkıp taciz olayı için 'Bir seferden bir şey olmaz' demedi. Ben SABAH gazetesine sormak isterim, manşete taşıyor. Biz taciz olayında 'Bir seferden bir şey olmaz' diyeni parti meclisinde, hele hele bakan koltuğunda hiç tutmayız" iddiasında bulundu.





BUNLARI NEDEN TUTUYORSUN
Oysa SABAH, CHP'de tacize uğrayanların değil taciz edenlerin korunduğunu tek tek ortaya çıkarmıştı.
CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün, 23 yaşında genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak tecavüz etmesi, CHP Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun talimatıyla gizlenmek istendi.

Avcılar'daki kadın üyesine ahlaksız teklifte bulunan İstanbul İl Başkan Yardımcılarına hesap sorulmadı. Mağdur kadın partisinden istifa ederken, Kaftancıoğlu ise söz konusu isimler ile ilgili disiplin süreci başlatmadı.

Ümraniye'de partili genç kızı taciz ettiği öne sürülen CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı Güven Ömür Alkan, tam 7 ay görevinde tutuldu.
taciz iddiası ile ilgili hiçbir adım atmayan aynı CHP, Esenler'den gelen şikayetlere kulak vermedi.

Tacizden hapis yatan Hüseyin Çiçek, CHP Akıncılar İlçe Başkanlığına seçildi.
'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan U.G.Y. ise 'nde çalışmaya başladı.



'CHP İÇİNDE TACİZ VE TECAVÜZ TABİİ Kİ OLACAK'
Meclis'te görüşmeleri süren bakanlık bütçeleri üzerinde söz alan AK Partili kadın milletvekilleri, CHP ile 'de gündemden düşmeyen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili tepkilerini dile getirdi. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'li vekillerden belediyelere kadar sık sık gündeme gelen taciz ve tecavüz olaylarıyla ilgili CHP'li kadın milletvekillerine seslendi. CHP'li kadın milletvekillerinin tepkileri üzerine Çalık, "Siz önce partilileriniz tarafından tacize, tecavüze uğrayan kadınlar için sesinizi çıkarın" diye karşılık verdi. CHP milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise söz aldığı sırada, "CHP içinde taciz, tecavüz oldu mu oldu, tabii ki olacak, cinsiyet eşitliğinin olmadığı bir toplumda yaşıyoruz" diyerek, yaşanan taciz ve tecavüz olaylarını adeta doğrulamış oldu.

CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak CHP'Lİ VEKİL KADIGİL PARTİ İÇİNDEKİ TACİZ VE TECAVÜZLERİ MAZUR GÖRDÜ: TABİİ Kİ OLACAK
CHP'li belediyede Kod-29 şoku! Yengeye taciz skandalında flaş detay CHP'Lİ BELEDİYEDE KOD-29 ŞOKU! YENGEYE TACİZ SKANDALINDA FLAŞ DETAY
CHP'de cinsel taciz skandalları bitmiyor! Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık bir de şantaj yapmış CHP'DE CİNSEL TACİZ SKANDALLARI BİTMİYOR! BİTLİS İL BAŞKANI VEYSİ UYANIK BİR DE ŞANTAJ YAPMIŞ
Taciz ve tecavüze göz yuman Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi çağrı! TACİZ VE TECAVÜZE GÖZ YUMAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TARİHİ ÇAĞRI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA