AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP yönetiminin parti içindeki taviz ve tecavüzlere sessiz kalmasını değerlendirdi. A Haber’de Banu El’e çarpıcı açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,"CHP kadınları susturmaya çalışıyor" dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, A Haber canlı yayınında parti içindeki taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalan CHP yönetimini eleştirdi.

CHP'nin geçmiş yıllarda AK Parti'ye attığı iftiraların aslında kendi içindeki gerçekler olduğunu ifade eden Zengin, "Son yıllarda özellikle AK Parti'nin kadın vekillerine karşı CHP ve HDP tarafından saldırılar vardı. Bunun ana başlığı, AK Parti ve AK Parti politikalarının şiddeti, tecavüzü ve tacizi artırdığı yönünde bir tezleri vardı. Bizler de bu iftiralara şiddetli bir biçimde karşı çıkmıştık. Hayat çok enteresan, kısa bir süre önce HDP'nin kendi vekillerinden birinin eşine şiddet uyguladığını, bir diğerinin de tecavüz olayını bize gösterdi." dedi.

"CHP SUÇUN ORTAYA ÇIKMASINDAN İTİBAREN NE YAPTI?"

CHP'nin suçları saklamaya çalıştığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin,, "Şuana kadar 102'dan fazla kadın kendisiyle alakalı olayları kamuoyu önünde anlatmaya başladı. Bunların sebeplerinden biri CHP'nin tutumudur. Birkaç gün evvel CHP'li bir vekil yaptıkları ahlaksızlığın AK Parti'nin politikalarından kaynaklandığını söyledi. CHP'nin yönetiminde nasıl bir sistematik var ki; benzer hadiseler farklı illerde cereyan ediyor. Bu kavramların bu kadar çok kullanılmasının kendi hayatlarındaki gerçekleri ortaya çıkardı." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, A Haber canlı yayınında, CHP'nin kendi içindeki suçlara sessiz kaldığını ifade etti.

AK Parti'nin hükümete gelmesinden kısa bir süre sonra ceza kanununda tecavüz edenle mağdurun evlenmesi durumunda ceza indirmesi" yasasının kaldırıldığını hatırlayan Zengin, "Bunu kaldıran biziz. Şimdiki durumun bundan ne farkı var. İnsanları ikna etmeye çalışarak ortadaki suçu kamuoyuna yansımadan ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Suç bireyseldir. Her parti içinde suç işleyen kişilere rastlayabilirsiniz ancak partilere, kurumlara düşen şey suçun ortaya çıkmasından itibaren ne yaptığınız önemlidir." ifadelerini kullandı.

"HDP VE CHP'DEKİ SİSTEM KADINI SUSTURMAK ÜZERİNE"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP ve HDP'deki taciz/tecavüz skandallarına şu sözlerle tepki gösterdi;

HDP'deki olayların ortaya çıkmasında olanlar CHP'de de oluyor. Kadınlar susturulmaya çalışılıyor. Bu çok dramatik. Hem hukuk hem de kadın meselesini bu kadar yüksekten konuşup fiiliyatta altının bu kadar boş olmasını Türkiye kamuoyunun takdirine bırakılacak bir iştir. Kelimeleri söylemek olay önemli olan bunlar için harekete geçmek. CHP kadın konusunda sınıfta kaldı. Kendi içlerinde ufak fısıltılar oluyorsa da, dışarıya bir açıklama görmedim.

"CHP OLAYI KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞIYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Genel kurulda bazı olayları hacminden fazla büyüterek anlatıyorlar ancak bu olayı küçültmeye ve sindirmeye çalışıyorlar, mağduru koruyormuş kılıfı altında yaklaşıyor. Daha fazla direnç gösteremeyecekler. Kamuoyundaki rahatsızlıktan dolayı farklı şekillerde ifade etmek isteyecekler. AK Parti'nin her ilde çok güçlü kadın teşkilatları var. Bu kadınlara birileri sahip çıkacaksa o AK Parti kadınlarıdır. Bu olayın üzerine daha fazla gidilmelidir" diyerek sözlerini noktaladı.