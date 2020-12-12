CHP'nin medya ve ifade özgürlüğü açıklamaları ve savunmaları tamamen bir söylemden ibaret bu ortaya çıkıyor. Burada büyük bir skandaldan bahsediyoruz. Başka bir ülkede olsa sabah akşam bu konuşulur. Bunun üstü örtülmeye çalışılıyor ve baskı kuruluyor.