CHP’li Sera Kadıgil’den skandal "taciz" savunması! Taciz skandalını örtbas çabası mı? Uzman isimler A Haber’de yorumladı
A Haber Özel Haber | CHP’deki taciz skandallarına her gün bir yenisi eklenirken İstanbul milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Saliha Sera Kadıgil çirkin olayları kınamak yerine hiçbir ilgisi olmayan AK Parti’yi hedef gösterdi. Tacizlere sessizliğin nedeni ne? Taciz skandalını örtbas çabası mı? CHP neden "Milli Savunma”yı hedef alıyor? Avrupa'dan yatırım yapan onlarca ülke var, neden Katar ön plana çıkıyor? Tüm soruların cevabını Takvim yazarı Bülent Erandaç ile Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç verdi.
Takvim yazarı Bülent Erandaç'ın açıklamaları:
"Cumhuriyet Halk Partisi'ni 1999'dan sonra yani 20 yıldan beri çok yakından takip ediyorum. O yıldaki seçimlerde CHP baraj altında kaldı ve o zamandan beri çok ilgi çekici şeyler.
Bugün yaşanan olayları değerlendirirken dikkat etmek gerekir. CHP'de psikolojik, sosyolojik bozukluklar yaşanıyor bunun yanında tek adam sorunu var. Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındakilerin baskısı altında kalan CHP'nin kadın hakları için söyleyecek kelimeleri yok.
10 günden beri suskunluk var ve yaşananların üstüne örtme çabası içerisindeler. Kadın toplantılarında bile tacizi gündeme getirmediler. Konuşanları susturdular. Buna örnek olarak olayların ortaya çıkmasında rol oynayan Barış Yarkadaş ve arkadaşlarının programları Halk TV'de iptal edildi. Milletvekillerini bile susturuyorlar.
Psikolojileri bozuk olduğu için bu sefer saldırıya geçiyorlar. Gerçekleri saklayamazlar. Aziz milletimiz bu gerçekleri görüyor. Ne kadar gizleseler de tacizler çok kritik noktaya vardı. CHP'nin taktığı maskeler düştü, Atatürkçülük kılıfı altında olayları gizleme işi artık bitmiştir. Mızrak çuvala sığmıyor."
Daily Sabah yazarı Merve Şebnem Oruç'un açıklamaları:
"Böyle bir konuya CHP'li kadınların STK'ların ses çıkarmaması dikkat çekici bir durum. Bunun altında görmediğimiz duymadığımız bir baskı unsuru var. Böyle düşünüyordum ve haklı çıktığımı da görüyorum.
Sadece bu baskı kadınlar üzerinde değil medya temsilcileri üzerinde de varmış. Bu konu bir programda bile dile getirildiği için bir eski vekilin programı durduruldu.
CHP'nin medya ve ifade özgürlüğü açıklamaları ve savunmaları tamamen bir söylemden ibaret bu ortaya çıkıyor. Burada büyük bir skandaldan bahsediyoruz. Başka bir ülkede olsa sabah akşam bu konuşulur. Bunun üstü örtülmeye çalışılıyor ve baskı kuruluyor.
Kemal Kılıçdaroğlu suçluyu ortaya koymak yerine olayı manşetlerine taşıyan Sabah gazetesini hedef aldı. Sera Kadıgil tüyleri diken diken eden ifadeler kullandı. Akla hayale gelmeyen söylem içerisinde AK Partiyi hedef aldı."