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CHP'ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata'dan yeni şarkı "İstanbul'a yazık ettik"

Şarkıcı , şarkısı yaptığı ’yi ve Başkanı ’nu Twitter’da “’un 5 yılını çaldık, özür dilerim” diyerek eleştirmişti. Bu açıklaması sonrası lince uğradığını söyleyen Ata, CHP’yle çalışmaktan duyduğu pişmanlığı şarkı yaptı: “Kapanmaz yara açtık/ İstanbul’a yazık ettik!”

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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CHP'ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata'dan yeni şarkı İstanbul'a yazık ettik

Anadolu rock şarkıcısı , şarkısı yaptığı 'yi ve Başkanı 'nu Twitter'dan topa tutmuştu. CHP'ye 'Çare' adında seçim şarkısı yapan Ali Ata, "Benimki hataydı. 'un 5 yılını çaldık, özür dilerim" diye tweet attıktan sonra İBB Sözcüsü , "Bizim resmi seçim şarkımızı Ali Ata değil, Ali Altay yaptı" diyerek kelime oyunu oynamıştı.

Akabinde lince uğrayan Ali Ata, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Ata, "Bir haftadır hakaret, tehdit, küfüre maruz kalıyorum. Algı yönetimi ile her türlü pislik ve iftirayı attılar bana. Başta Murat Ongun ve çetesi olmak üzere hepsinin hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

Yeni bir şarkı yaptığını duyuran Ali Ata, şarkının sözlerinden bir bölümü de paylaştı: 'Talan yalan pazarı kurduk. Günaha ortak olduk. Kapanmaz yara açtık. İstanbul'a yazık ettik.'

CHP’ye şarkı yapan Anadolu rock şarkıcısı Ali Ata’dan yaylım ateşi! İstanbul’un 5 yılını çaldık... CHP’YE ŞARKI YAPAN ANADOLU ROCK ŞARKICISI ALİ ATA’DAN YAYLIM ATEŞİ! "İSTANBUL’UN 5 YILINI ÇALDIK..."
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