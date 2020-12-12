KADEM'den CHP'ye 'cinsel taciz' tepkisi

"YAPILMASI GEREKEN, TACİZCİYE DEĞİL TACİZE UĞRAYAN KİŞİYE SAHİP ÇIKMAKTIR"

KADEM ayrıca "İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz. Öte yandan, yaşadığı cinsel taciz ve tecavüzü ifşa eden kadınları suçlamak da o ağır travmanın altında ezilmiş kadınlara yaşatılan yeni bir sosyal travmadır. Yapılması gereken, tacizciye değil tacize uğrayan kişiye sahip çıkmaktır. KADEM olarak bu noktada duruşumuz her zaman mağdurdan yana olacaktır" dedi.