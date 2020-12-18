Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı atandı! Celal Mümtaz Akıncı kimdir?

Resmi Gazete'nin 31338 sayılı yayımında yer alan kararda, "6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca, 17/12/2020 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Celal Mümtaz Akıncı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Muammer Topal seçilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

CELAL MÜMTAZ AKINCI KİMDİR?

31/1/1957 tarihinde Afyonkarahisar'da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. 1975-1976 eğitim-öğretim yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulunda okumuştur. Bu okulda öğrenci iken 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak hukuk öğrenimine başlamıştır. Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1984'te Afyonkarahisar'da avukatlığa başlamıştır.

1984-1985 yılları arasında Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Askerî Mahkemesinde yedek subay askerî hâkim olarak askerlik hizmetini tamamlamıştır. 1988-2000 yılları arasında Baro Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuş, 2001 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasında Afyonkarahisar Baro başkanlığına seçilmiştir.

Afyonkarahisar Baro başkanlığı görevini sürdürürken 2010 yılında, 5982 sayılı Kanun'a göre Baro başkanları tarafından seçilen üç aday arasına girmiş; Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13/10/2010 tarihli Genel Kurulunda yapılan seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine getirilmiştir.

Celal Mümtaz Akıncı evli ve dört çocuk babasıdır.