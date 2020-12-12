CHP'li başkan Veysi Uyanık'tan ölüm tehdidiyle taciz!

H.D.C. şunları söyledi: "Babama 'Kızını kaça satıyorsun, onunla beraber olmak istiyorum. Parası neyse vereceğim gönderin' demiş. Babam, konuşmak için ofisine gitti. Tartışma sırasında orada çalışan emekli polis Ferhat Ş., arkadan babamın üzerine atlamış. Ferhat Ş.'nin üzerine düşmesi sonucu oradaki bir kişi beyin kanaması geçirdi. Bunun üzerine babam tutuklandı. Bu olayın ardından Veysi Uyanık ve Ferhat Ş. belinde tabanca ile kapımıza gelip bana 'Bizimle gelmezsen bir daha baban dışarı çıkamaz. Seni, anne ve ablanı öldürürüz' dediler. Benimle birlikte olmak istediğini ısrarla söyledi. 5-6 kez hat değiştirmek zorunda kaldım. Sahte belgeyle beni borçlandırmışlar. Hakkımda 27 bin liralık icra takibi başlatıldı."