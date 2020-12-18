Hani verdiğin sözler? Kılıçdaroğlu ile Sarıyer Belediyesi işçi konusunda farklı tellerden çalıyor

"İKTİDAR BEYANNAMESİ AÇIKLAYAN CHP YÖNETİMİNİN BU KONUDA TUTUMU NE OLACAKTIR?"

"Biz Sarıyer Belediyesi çalışanları olarak şunu merak ediyoruz; hakkımız olanı vermeyen SARBEL yönetimi ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç buradan nasıl bir kazanım sağlamak istemektedir? İktidar beyannamesi açıklayan CHP yönetiminin bu konuda tutumu ne olacaktır?"

"TOPLU SÖZLEŞMEMİZİN İVEDİLİKLE YAPILMASINI SARIYER BELEDİYESİ VE CHP YÖNETİMİNDEN TALEP EDİYORUZ"

"Sevgili Sarıyer halkı, bizler günde 5 ile 7 TL gibi gülünç bir yemek ücreti alan işçileriz. Bizler İstanbul'da 275 lira olan yol ücreti vergi dilimi diye kesilerek 160 TL verilen işçileriz. Vergi dilimi ile maaşları 2 bin hatta 2 bin liranın altında alan emekçileriz. Evet şuan içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında yokluk ve yoksulluğu iliklerine kadar hisseden işçileriz. Bizler, yetkimize itirazın geri çekilmesini ve toplu sözleşmemizin ivedilikle yapılmasını Sarıyer Belediyesi ve CHP yönetiminden talep ediyoruz."