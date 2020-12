Hani verdiğin sözler? Kılıçdaroğlu ile Sarıyer Belediyesi işçi konusunda farklı tellerden çalıyor

"BİZLER HER KOŞULDA SARIYER HALKINA HİZMET EDEN SARIYER BELEDİYESİ EMEKÇİLERİYİZ"

DİSK Genel İş Sendikası'na bağlı Sarıyer Belediyesi personelleri adına yapılan

açıklamada şöyle denildi:



"Sevgili Sarıyerliler. Bizler sizlere hizmet eden, çöpünüzü alan, kaldırımınızı yapan, parklarınızı süpüren, pandemide dükkanlarınızı ilaçlayan her koşulda Sarıyer halkına hizmet eden Sarıyer Belediyesi emekçileriyiz."

"Bizler taşeronda çalışırken her sene asgari ücrete yapılan zam oranı kadar zam alıyorduk. Yüksek Hakem Kurulu ile yüzde 4+4 zamma mahkum edildik. Asgari ücret oranı kadar zam bir yana, YHK kararıyla aldığımız zam enflasyonun bile altında kaldı."