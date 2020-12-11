CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç muhalefet ettiği İmar Barışı’na sahip çıktı

İBB Meclisi oturumunda ikinci olarak söz alan CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç' in daha önce imar barış kanunu aleyhine vatandaşlara yaptığı konuşmalara rağmen imar barış kapsamında verilecek tapulara sahip çıkarak "Büyük emekler harcadık" şeklinde bir ifade kullanması ise şaşkınlığa sebep oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da AK Parti hizmetlerine sahip çıkmasıyla şaşkınlık yaratıyor

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in daha önce şiddetle muhalefet ettiği İmar Barışı düzenlemesinden ilk faydalananlardan olduğu ve Bahçeköy Belediye binası için başvuruda bulunarak yapı kayıt belgesi aldığı da ortaya çıktı.

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