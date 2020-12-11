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CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç muhalefet ettiği İmar Barışı’na sahip çıktı

’li Başkanı Şükrü Genç’in daha önce muhalefet ettiği ’nin girişimleri ile hazırlanan ve ’de yasalaşan İmar Barışı düzenlemesine sahip çıkması şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan 2018 yılında AK Parti'nin girişimleri ile hazırlanıp yasalaşan ve İmar Barışı olarak bilinen düzenleme ile alan vatandaşlara Meclisi'nden tapu müjdesi geldi.

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Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç muhalefet ettiği İmar Barışı’na sahip çıktı

'da Sarıyer Ayazağa mahallesinde mülkiyetinde olan parsellerde binaları bulunanlar tapularına kavuşmaya başladı.

CHP’li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç muhalefet ettiği İmar Barışı’na sahip çıktı CHP’Lİ SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ MUHALEFET ETTİĞİ İMAR BARIŞI’NA SAHİP ÇIKTI

İBB Meclisi, Sarıyer Ayazağalı vatandaşların İBB Meclisine başvurusu sonucunda; 'Yapı Kayıt Belgesi' alan vatandaşlara yapılarının bulunduğu parsellerin satışı için gerekli yetkiyi ilçe belediyesine verilmesi kararı aldı.

İBB Meclisi ilk etapta 40 adet taşınmazın satış yetkisini verirken satış bedelinin ise 5 yıla kadar taksitlendirilebilmesine de karar verdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde yaşayan vatandaşların önemli sorunlarından olan mülkiyet - tapu sorununun çözümü için önemli bir adım atıldı.

kanunu konusunda yoğun çaba sarf eden Meclisi - İBB Meclisi Üyesi - Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyon Başkanı Saim Kadıoğlu İBB Meclisinde yaptığı teşekkür konuşmasındai, "Bu meclis kararının alınmasında emeği geçen İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya, Sarıyer'de görev yapan İlçe Başkanlarımıza ve diğer tüm destek veren meclis üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Ayazağa mahallemize hayırlı olsun" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Üyesi Saim Kadıoğlu: Ayazağa mahallemize hayırlı olsun İBB MECLİSİ AK PARTİ ÜYESİ SAİM KADIOĞLU: AYAZAĞA MAHALLEMİZE HAYIRLI OLSUN

İBB Meclisi oturumunda ikinci olarak söz alan 'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç' in daha önce imar barış kanunu aleyhine vatandaşlara yaptığı konuşmalara rağmen imar barış kapsamında verilecek tapulara sahip çıkarak "Büyük emekler harcadık" şeklinde bir ifade kullanması ise şaşkınlığa sebep oldu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da AK Parti hizmetlerine sahip çıkmasıyla şaşkınlık yaratıyor

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in daha önce şiddetle muhalefet ettiği İmar Barışı düzenlemesinden ilk faydalananlardan olduğu ve Bahçeköy Belediye binası için başvuruda bulunarak aldığı da ortaya çıktı.

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