Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki tarihi törende mevkidaşı Aliyev ile askerleri böyle selamladı

Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu.