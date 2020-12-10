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Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki tarihi törende mevkidaşı Aliyev ile askerleri böyle selamladı

Başkan , 'da işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen 'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte askeri selamladı. O anlar büyük ses getirdi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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Başkan , Zaferi dolayısıyla gittiği 'da 'ne katıldı.

Başkan Erdoğan tarihi öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri 'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Azad Meydanı'ndaki törene mevkidaşı İlham Alliyev ile birlikte gelen Başkan Erdoğan tören alanındaki askerleri selamladı. O anlar büyük ses getirdi. Sonrasında marşlar okundu.

Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu.

Aliyeyev, "Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik." dedi.

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