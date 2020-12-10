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Başkan Erdoğan Azerbaycan’daki tarihi törende mevkidaşı Aliyev ile askerleri böyle selamladı

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Giriş: 10.12.2020 12:42
Güncelleme:10.12.2020 12:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte askeri selamladı. O anlar büyük ses getirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi dolayısıyla gittiği Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan tarihi tören öncesinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini de ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Azad Meydanı'ndaki törene mevkidaşı İlham Alliyev ile birlikte gelen Başkan Erdoğan tören alanındaki askerleri selamladı. O anlar büyük ses getirdi. Sonrasında marşlar okundu.

Törende konuşan Aliyev, "44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir." derken, "Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir." diye konuştu.

Aliyeyev, "Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Vatan muhaberesinin ilk saatlerinden itibaren Türkiye'nin desteğini hissettik." dedi.

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