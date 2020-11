Son dakika: Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete'de

Rusya ile kurulacak ortak merkezde Türk askeri görev yapacak. Tezkere, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin 1 yıl süreyle görev yapmasına imkan veriyor. Ortak merkezde gerekli görülürse sivil personel de görevlendirilecek. TSK'nın Azerbaycan görevinin sınırı ve kapsamı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

TÜRKİYE AZERBAYCAN'DIR, AZERBAYCAN TÜRKİYE'DİR"



Tezkere görüşmelerinde AK Parti adına konuşan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Türk milletinin "kaderi kaderimizdir" diyerek Azerbaycan'ın haklı davasına ilk günden bu yana güçlü destek verdiğini söyledi. Tarihsel olarak her ülke halkının birlikte hareket ettiğini ve kader birliği yaptığını belirten Yılmaz, "Türkiye'nin bu duruşu devlet ve milletin tarihsel refleksinin devamlılığını göstermektedir. Dün de Azerbaycan'ın yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da yanında olacağız. Azerbaycan'ın kabul edeceği çözüme razı olduğumuzu, her şartta desteğimizin devam edeceğini her vesile ile beyan ettik. Soruyorlar Türkiye bu anlaşmanın neresinde? Azerbaycan neresinde ise Türkiye orasındadır. Zira Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir" dedi.



Anlaşmanın başından beri Azerbaycan'ın hukuken ve ahlaken haklılığını gözler önüne serdiğini belirten Yılmaz, "Anlaşma ile birlikte Azerbaycan topraklarını beşte birine tekabul eden toprakları iade edilmekte, 1 milyonu aşkın yerlerinden edilmiş Azerbaycanlı kardeşlerimize evlerine dönüş yolu açılmaktadır" diye konuştu.



Mutabakatın imzalanmasının yanında bunun gözlemlenmesinin de önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, bunun için Türkiye ile Rusya arasında Ortak Merkez kurulması için bir mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.